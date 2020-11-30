В Казани пройдет декада выдающегося татарского композитора Салиха Сайдашева

С 3 по 16 декабря 2020 г. в Казани пройдет декада, посвященная 120-летию известного татарского композитора, основоположника татарской профессиональной музыки Салиха Сайдашева.

Главной задачей декады, организованной Национальным музеем Татарстана, является популяризация и воспитание бережного отношения к творческому наследию Салиха Сайдашева.

В рамках Декады запланированы: торжественная программа, концерты с участием мастеров искусств Татарстана, выставка «Жизнь моя звучала дивной песней…» («Гомерем минем моңлы бер җыр иде…)», культурно-образовательная программа для детей и др., которые пройдут в Национальном музее РТ, Музее им. Салиха Сайдашева, Культурном центре «Сайдаш», Центральной библиотеке г.Казани.

Ежедневно в онлайн формате в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, Facebook, YouTube будет реализован специальный проект «Прикосновение к эпохе Салиха Сайдашева», а также флешмоб #Сайдашевупосвящается.

Завершит декаду спектакль-лабиринт «Сәйдәш. Йокысызлык» в Татарском государственном театре драмы и комедии имени К.Тинчурина и в Музее С.Сайдашева.

В программе:

3 декабря 2020 г.

11.00 — Торжественное возложение цветов к памятнику С.Сайдашева.

Место проведения: ул. Татарстан, 2

12.00 – Торжественная программа к 120-летию Салиха Сайдашева (офлайн и онлайн)

Место проведения: Национальный музей РТ, ул. Кремлевская, 2

4 декабря 2020 г.

12.00 – Онлайн-концерт «Огни, зажжённые нами» — «Без кабызган утлар» (Вконтакте, Instagram)

5 декабря 2020 г.

11.00 – Музыкальная композиция «Жизнь и творчество Салиха Сайдашева».

Место проведения: Национальный музей РТ, ул. Кремлевская, 2

8 декабря 2020 г.

12.00 — Открытие выставки «Жизнь моя звучала дивной песней…» — «Гомерем минем моңлы бер җыр иде…»

Место проведения: ул. Николая Ершова, 57А, «Культурный центр «Сайдаш»

9 декабря 2020 г.

14.00 – Музыкальная гостиная «С любовью к детям». Звучат детские песни С. Сайдашева.

Место проведения: Центральная библиотека г.Казани, ул. Вишневского 10

10 декабря 2020 г.

9.00 – Тематическая программа «Все свои песни я отдал народу…» — «Моңнарымны бирдем халкыма…»

Место проведения: Высокогорский район, д. Ибря, ул. Союзная, 23 Музей Салиха Сайдашева

11 декабря 2020 г.

11.00 – Электронно-музыкальная композиция «Жизнь и творчество Салиха Сайдашева»

Место проведения: Отдел социальной защиты Приволжского района, ул. Р. Зорге, 39

12 декабря 2020 г.

12.00 — онлайн литературно-музыкальная композиция «Вспоминая Сайдашева» (Вконтакте, Instagram)

15 декабря 2020 г.

13.00 – Онлайн концерт «Мелодии, с которых всё начиналось».

Место проведения: Национальный музей РТ, ул. Кремлевская, 2

16 декабря 2020 г.

12.00 – День памяти. Возложение цветов на могилу композитора С.Сайдашева.

Место проведения: Старо-Татарское кладбище, ул. Пригородная,1

17.00 – Спектакль-лабиринт «Сәйдәш. Йокысызлык».

Место проведения: Музей С.Сайдашева и Театр им. К.Тинчурина, ул. М.Горького 13

Телефон для справок: +7(843)292-25-07, 292-89-84

tatmuseum.ru