Делегация татарского центра «Мирас» Санкт-Петербурга посетила «Штаб татар Москвы»

Делегация татарского культурного центра «Мирас» Санкт-Петербурга ответным визитом посетила Москву и встретились с активистами «Штаба татар». В декабре прошлого года активисты «Штаба татар» были в гостях в северной столице России.

В рамках поездки питерские активисты приняли участие на встрече в «Штабе татар» с создателями фильма «Кире». Также провели переговоры с активом «Штаба татар» о проблемах сохранения татарского языка и культуры в больших мегаполисах.

«Штаб татар» и «Мирас» обменялись опытом и идеями. В завершении встречи координатор «Штаба татар» Гульнара Яруллина представителям татарской организации «Мирас» Сафие Кичемасовой и Рустему Зиатдинову за вклад в сохранение татарской культуры вручила благодарственные письма.

Как отметили члены Санкт-Петербургской делегации, поездка была посвящена татарскому языку. Их очень впечатлил пример Сайфхана из Китая, который выучил татарский язык в совершенстве за три года.

Представители татарской молодежи Санкт-Петербурга из Москвы уехали с большими осознаниями и вдохновениями.

Отметим, «Штаб татар» сострит в тесных взаимоотношениях с татарской общиной Санкт-Петербурга.

Штаб татар