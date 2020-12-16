Делегация Татарстана снова встретилась с земляками, проходящими службу в Сирии

По инициативе Полномочного представительства РТ в РФ Сирийскую Арабскую Республику, авиабазу «Хмеймим», 12 и 13 декабря 2020 года при содействии Министерства обороны России посетили представители Республики Татарстан.

Среди российских военнослужащих, выполняющих задачи в Сирии, десятки уроженцев Татарстана, а также татар из других российских регионов.

В преддверии Нового года с ними встретились управляющий делами Полномочного представительства РТ в РФ, капитан 1 ранга запаса Рустэм Амирханов и председатель правления ДОСААФ Республики Татарстан генерал-майор Дамир Динниулов, который был делегирован Советом генералов Республики Татарстан.

Напомним, что в октябре текущего года по согласованию с Президентом Татарстана делегация республики уже посещала Сирию, авиабазу «Хмеймим». Ее возглавил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин. В нее также вошли представители Клуба офицеров, созданного при Полпредстве Татарстана, Герои России, военные летчики.

С Дамиром Динниуловым и Рустэмом Амирхановым встретился Командующий группировкой войск Вооруженных Сил РФ в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кузовлев. Он рассказал гостям об обстановке в Сирийской Арабской Республике, о деятельности, направленной на восстановление важных объектов инфраструктуры.

Татарстанцы поблагодарили командующего и военнослужащих за самоотверженное выполнение долга, мужество при решении поставленных задач. Вручили Сергею Юрьевичу от имени Президента Республики Татарстан командирские часы и памятную медаль к 100-летию образования Татарской АССР.

Представители Татарстана вместе с теми, кто сейчас защищает небо над Арабской республикой, возложили цветы к памятнику Героя России полковника Ряфагата Махмутовича Хабибуллина. Он погиб 8 июля 2016 года при выполнении боевого задания в провинции Хомс недалеко от Пальмиры, руководил экипажем сбитого боевиками вертолета.

Звания Героя России, но также уже посмертно, был удостоен выпускник Казанского филиала Военного артиллерийского университета Марат Ахметшин. В июне 2016 года в районе города Пальмира в ходе боя с боевиками ИГИЛ он получил многочисленные ранения, от которых скончался в госпитале.

Делегации республики передали три капсулы с землей, которую привезли из Пальмиры. Две капсулы передадут в музеи казанской школы №113 и школы села Атабаево Лаишевского района республики. Обе они носят имя Героя России Марата Ахметшина, погибшего в Сирии в 2016 году. Третья капсула будет хранится в музее ДОСААФ Татарстана.

Также Дамир Динниулов и Рустэм Амирханов встретились с военнослужащими сторожевой заставы, посетили базу ВМФ России в портовом городе Тартус, где пообщались с членами экипажа подводной лодки «Новороссийск» и малого ракетного корабля «Вышний Волочек». Отметим, что ракетный корабль построен на Зеленодольском судостроительном заводе Татарстана.

Делегация передала авиабазе «Хмеймим» бытовую технику – телевизоры, стиральные машины, обогреватели, вручили военнослужащим, уроженцам республики, памятные подарки, часы Чистопольского часового завода и татарские сладости к новогоднему столу.

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