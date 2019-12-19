Делегаты от Свердловской области приняли участие в Школе лидера татарской молодежи в Казани

С 6 по 12 декабря в Казани проходила Школа лидера татарской молодежи, которая ежегодно собирает лидеров с разных городов России: Екатеринбург, Пермь, Самара, Астрахань, Иваново, Саранск, Тюмень и многих других. В этом году она проходила уже в 11 раз.

От Свердловской области в мероприятии приняли участие три делегата от молодежных организаций: Альбина Шаймухаметова из «Землячества татар», Ильшат Хафизов и Рафаэль Хафизов из СРТМОО «ЯШЕН».

В этом году были разобраны такие темы, как: образ лидера, перепись 2020 года, ораторское мастерство, брендинг и SMM, поговорили о гибких навыках и основных проблемах татарских организаций в регионах с членом экспертного Совета Комитета по делам национальностей Госдумы РФ Камилем Габдуллиным, приняли участие в Акселераторе молодёжных этно-проектов «Таба».

«Форум вдохновляет на новые свершения в общественной деятельности. Понимаешь, для чего ты этим занимаешься и куда двигаться дальше. Рада, что удалось пообщаться с руководителями других татарских организаций, получить дельные советы, обсудить насущные для всех регионов проблемы и способы их решения», — поделилась Альбина.

Эльвина Курбанова

tatary-urala.ru