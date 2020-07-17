Деловые сообщества пяти регионов обсудили перспективы реализации совместных проектов

По инициативе Постоянного представителя Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Рената Валиуллина и Постоянного представителя Республики Татарстан в Республике Башкортостан Ранэля Зинатуллина состоялось заседание деловых сообществ, объединяющих пять регионов: Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область Республика Татарстан и Республика Башкортостан.

Бизнес-сообщества представляли: учредитель Консультационной группы «ТИМ» Эдуард Латыпов, руководитель делового клуба «Файда» Айрат Маннанов, президент бизнес-клуба «Торатау» Руслан Фанович и генеральный директор группы компаний «Технотек» Дмитрий Донченко.

Участники встречи рассказали о деятельности своих организаций, реализуемых проектах и планах дальнейшего развития.

Основными темами обсуждения стали реализация совместных инвестиционных проектов на территории Республики Татарстан, проекты по межрегиональной кооперации и сотрудничеству, продвижение продукции Республики Татарстан на внешние рынки.

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