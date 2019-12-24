Деловые встречи в рамках форума «Деловые партнеры Татарстана»

17 – 20 декабря 2019 г. в г. Казани прошел форум «Деловые партнеры Татарстана». Программа форума была достаточно насыщенной . В ходе работы форума руководители региональных автономий проинформировали: о жизни местных татарских общин;о планах на 2020 год и их реализации; о возможных перспективах консолидации татарского народа.

— Как сказал Президент РТ Минниханов Р.Н., благодаря таким неравнодушным людям удается сохранять наши национальные традиции, культуру и язык далеко за пределами Татарстана.

В рамках форума состоялась встреча руководителя национально-культурной автономии Пензенской области Туктарова Ж.З. с заместителем Премьер-министра Татарстана, председателем Национального совета Всемирного конгресса татар Шайхразиевым В.Г. , Председателем президиума Духовного управления мусульман России, Председателем Совета муфтиев России Шейхом Равиль Гайнутдином и его первым заместителем Рушан Хазрат Аббясовым. На встречах были обсуждены вопросы совместного взаимодействия и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Завершился форум концертной программой с участием известных артистов Татарстана в центре «Казань Экспо» ,где был дан официальный старт празднованию 100-летия со дня образования ТАССР с участием президента Татарстана. Мы как ведущая общественная организация татар Пензенской области не должны оставаться в стороне и, конечно, будем активными организаторами и участниками всех юбилейных мероприятий, как в Татарстане, так и в Пензенской области.

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