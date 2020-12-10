День Героев Отечества отметили в Ташкенте

В начале декабря отмечают несколько памятных дат в истории России: 3 декабря – День неизвестного солдата, 5 декабря — День начала контрнаступления советских войск под Москвой, 9 декабря День Героев отечества.

День Героев Отечества берет свое начало еще со времени правления Екатерины II, когда был учрежден орден в Российской Империи за исключительную храбрость и героизм – орден Святого Георгия. С 2007 года 9 декабря чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия Победоносца и ордена Славы.

В честь этой даты 9 декабря 2020 г. на территории Волгоградского мемориального комплекса Посольством России и Представительством Россотрудничества в Узбекистане была организована памятная акция.

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Владимир Тюрденев, руководитель представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Михаил Вождаев, аппарат военного атташе при Посольстве Российской Федерации в Республике Узбекистан, представители Посольства России в Узбекистане, представитель Республики Татарстан в Республике Узбекистан Айдар Ахтареев, председатели и члены правления русского, татарского, башкирского и крымско-татарского национальных культурных центров, воины-интернационалисты г.Ташкента и г.Чирчика, руководитель и воспитанники кадетской школы Шайхонтохурского района г.Ташкента, общественность, представители СМИ.

Памятная акция прошла с возложением цветов к Вечному огню.

От имени представительства Россотрудничества в Узбекистане юным кадетам были подарены книги на русском языке.

Всемирная акция освещалась корпунктом ТНВ-Планета в г.Ташкенте.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан