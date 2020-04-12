День национального костюма народов республики Башкирия отметит онлайн

На четыре дня республика погрузится в тему национальных костюмов народов Башкирии. Согласно указу главы региона Радия Хабирова, 16 апреля объявлено Днем национальных костюмов народов РБ, но из-за сложившейся ситуации вокруг коронавируса запланированные мероприятия придется провести в режиме онлайн. Ценителей историко-культурного наследия ждут мастер-классы, видеолекции, презентации и уроки.

«26 разнообразных мероприятий, связанных с аутентикой национальной одежды. Все они будут размещаться согласно плану проведения в одноименном плейлисте на YouTube-канале Дома дружбы народов РБ», — уточнили организаторы.

Также все желающие смогут узнать историю возникновения костюмов, почему французский платок вошел в моду у башкирских женщин; смогут самостоятельно смастерить украшение к немецкому народному костюму «Blümchen» (цветочек), а также научиться танцевать татарский национальный танец.

17 апреля в республике стартует флешмоб «Фото в национальных костюмах». Все желающие смогут разместить свои фотографии с хештегами #нацкостюмрб #нацкостюм_дднрб #ялюблюнацкостюм в социальных сетях ВКонтакте, и Instagram.

bashinform.ru