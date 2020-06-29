День Памяти и скорби отметили в Ташкенте

22 июня Российский центр науки и культуры в Ташкенте, Посольство Российской Федерации в Узбекистане провели традиционную памятную акцию, посвященную Дню памяти и скорби – началу Великой Отечественной войны. Мероприятие состоялось у Вечного огня на Волгоградском мемориальном комплексе с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

Мемориальный комплекс «Братские могилы» был установлен на месте госпиталя, существовавшего в годы Великой Отечественной войны. С 1941 по 1945 годы в Ташкент, как в прифронтовой госпиталь, привозили раненых солдат, и некоторые из них навсегда остались на узбекской земле. Здесь похоронены более 1200 фронтовиков и на их могилах установлены мраморные плиты с именами и годами жизни погибших воинов. После войны на этом мемориальном комплексе продолжали хоронить героев Советского Союза.

В акции приняли участие Временный поверенный в делах Российской Федерации в Республике Узбекистан Вадим Митрофанов, и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Узбекистане Андрей Красильников, военный атташе по вопросам обороны Посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан Александр Земзеров, и.о. председателя КСОРС Узбекистана Василий Костецкий, сотрудники представительства Республики Татарстан в Республике Узбекистан, председатель Республиканского русского культурного центра Сергей Миронов, председатель Татарского общественного культурно-просветительного центра г.Ташкент Ришат Набиуллин.

Участники торжественной акции возложили цветы у Вечного огня и почтили память героев и участников Великой Отечественной войны.

Во время Великой Отечественной войны Узбекистан сыграл значительную роль в Победе над фашизмом, приняв сотни тысяч беженцев, заводы из прифронтовых районов, снабжая фронт продовольствием. Память о боевом и трудовом братстве говорят о том, что мы действительно непобедимы, пока народы наших стран живут в мире, согласии и уважении друг к другу, пока помнят и чтут имена героев.

Мероприятие освещалось корпунктом ТНВ-Планета в Ташкенте.

Информация с сайта: uzb.rs.gov.ru

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