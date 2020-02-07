День родного языка в Самаре будет посвящен 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне

20 и 21 февраля 2020 года в Доме дружбы народов Самарской области пройдут мероприятия, посвященные Международному Дню родного языка. В этом году они приурочены к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

Цель мероприятия: содействие языковому и культурному разнообразию и многоязычию народов, проживающих на территории Самарской области.

Международный день родного языка, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается ежегодно 21 февраля с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию. Ведь именно в языке отражается вся жизнь народа, и это особенно заметно в переломные, исключительно важные периоды его истории.

Великая Отечественная война стала величайшим испытанием для всего советского народа. Единство и сплочение всех народов нашей страны сыграли важнейшую роль в достижении Великой Победы. С первых дней войны Слово стало огромной силой, оно мобилизовало народ на беспощадную борьбу с захватчиками во имя свободы и независимости Родины. Родной язык фронтовых писем, любимых песен, стихов — та нить, что связывала солдат с близкими во время войны.

Мероприятие «Мой родной язык» призвано рассказать о вкладе представителей разных представителей многонационального народа-победителя в общую Победу в Великой Отечественной войне, о значении литературных произведений и публикаций, написанных на языках разных народов, для поднятия боевого духа солдат и трудового энтузиазма в тылу.

В рамках мероприятий состоятся квест-игра «Мой родной язык»; интеллектуальная игра; выставка художественных произведений, написанных и изданных на языках разных народов, а также периодических изданий; выставка «Герои Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов».

20 февраля 2020 года – для учащихся общеобразовательных школ г.о. Самара будет проведена квест-игра «Мой родной язык», которая поможет больше узнать о культуре и языках народов Самарской области, борьбе многонационального советского народа за Победу в Великой Отечественной войне.

21 февраля 2020 года – для учащихся воскресных школ г.о. Самара пройдет квест-игра «Мой родной язык» с целью расширения знаний о культуре и языках народов Самарской области, борьбе многонационального советского народа за Победу в Великой Отечественной войне.

samddn.ru