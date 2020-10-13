День татарской культуры отметили в Лейпциге

Праздник состоялся при поддержке городской администрации Лейпцига, Бюргерферайна Шёнефельд Лейпциг, Россотрудничества и Посольства Российской Федерации в Германии, представительства Республики Татарстан в Германии, Общества «Татарлар Германия» и других партнёров.
Открывали мероприятие Генеральный консул России в Лейпциге Андрей Юрьевич Дронов и официальный представитель республики Татарстан в Германии Тахир Мьяссарович Гатаулин.
Несмотря на проливной дождь, количество участников превысило 200 человек. Для гостей были поставлены специальные палатки.
Ведущими концерта любезно согласились стать представители союза татар в Германии Венера Вагизова и Бари Дианов.
Четырёхчасовой концерт прошёл при поддержке молодых артистов Общества «Прима-Лейпциг» из балетной школы «Прима» и музыкальной студии «Премиум», а также друзей из «Вектор-шуле» и эстрадного ансамбля «Пульс» под руководством Вальдемара Шмидта.
В качестве приглашённых артистов выступали известные татарские музыканты Алия Водовозова из Берлина и Муса Малик из Франкфурта-на-Майне.
В здании Бюргерферайна Шёнефельд гостям предложили много интересного: детей учили стрелять из лука, работала кухня с традиционными татарскими блюдами.
Судя по отзывам, и у участников, и у гостей остались очень хорошие впечатления от праздника. Ведущие и артисты сказали, что они с удовольствием приедут ещё не раз.
Зрители тоже остались довольны и спрашивали, планируется ли повторение праздника в будущем. Организаторы ответили, очень надеются на возможность следующим летом, в хорошую погоду и без карантинных ограничений устроить настоящий татарский народный праздник — Сабантуй.