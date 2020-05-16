16-18 мая 2020 года Литературный музей Г. Тукая принимает участие в ежегодной Всероссийской акции «Ночь музеев – 2020».

Литературный музей Г. Тукая ежегодно принимает участие в международной акции, посвященной Международному дню музеев. Задача музея в рамках этой акции – привлечение внимания посетителей к музейным коллекциям, к жизни и творчеству великого татарского поэта Г. Тукая, к судьбе и деятельности его современников, историческому и культурному наследию татарского народа, показать ресурсы, возможности и потенциал музея.

Всероссийская акция «Ночь музеев – 2020» в Литературном музее Г. Тукая, как и в прошлом году, будет посвящен одной из старинных улиц Казани – улице Габдуллы Тукая. Эта улица связана с творчеством и судьбой великого поэта, жизнью и деятельностью его друзей и единомышленников. В ее истории переплелись события, имеющие непосредственное отношение к истории и культуре татарского народа, раскрывающие вехи развития науки, промышленности и транспорта в нашем городе.

В этом году «День улицы Г. Тукая» пройдет в режиме онлайн. Посетители групп в социальных сетях и сайта g-tukay смогут познакомиться с фото- и видеоматериалами из архива Литературного музея Г. Тукая, на которых запечатлены мгновения первого праздника «День улицы Г. Тукая» в 2019 году. Им предоставлена возможность принять участие в флешмобе по созданию виртуального каталога «Улица Тукая». Страницы интерактивного альбома «От Екатерининской до Г. Тукая» позволят познакомиться с историей улицы Г. Тукая, с ее жителями и историей зданий и домов. Состоится видеоэкскурсия по улице Г. Тукая их цикла «Музейный рейтинг звезды» со знаменитыми личностями Республики Татарстан.

Сотрудниками музея подготовлены публикации об интересных экспонатах, интерактивная экскурсия для семейной аудитории «Апуш белән сәяхәт». Участники виртуальной экскурсии смогут побывать на ней и показать свои знания, отвечая на вопросы викторины. Участники проекта «Приглашаем в музей» познакомятся с экспозицией и музейными комплексами Литературного музея Г. Тукая. Онлайн проект «Открой тайны дома Шамиля» раскроет сведения о здании, в котором работает музей Г. Тукая.