Рамиль Абитов: «Горжусь своим внуком!»

Депутат Ульяновской Городской Думы Рамиль Абитов по праву восхищается и гордится своим восьмилетним внуком Тагиром, который 30 октября совершил самоотверженный мужественный поступок – спас от неминуемой гибели ребёнка.

Плавая в бассейне, восьмилетний сын офицера Российской армии заметил лежащее на дно тело мальчика. Около двухсот человек плавали рядом, но только Тагир смело нырнул спасать и поднял уже посиневшее тело на поверхность. Вместе с матерью они трясли и переворачивали мальчика, пока из него не вытекла вода, потом сделали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Сейчас спасённый Игорь находится в больнице под наблюдением врачей, но главное – он будет жить.

«Считаю, что Тагир во всём поступил правильно потому, что таким его воспитали мой сын-офицер Радик и сноха-педагог Юлия: умным, добрым, спортивным мужчиной с героическим сердцем, способным в экстремальной ситуации поступить самоотверженно и решительно», – сказал Рамиль Загитович.