Детские сады Татарстана получили куклы, говорящие на татарском языке

Детские сады республики получили куклы, которые говорят на татарском языке. Об этом сообщает Республиканский центр развития традиционной культуры.
Куклы, которых зовут Гумер и Гульбика, сделаны из экологически чистых материалов. Игрушки в национальных костюмах получили 1992 детских сада Татарстана.
Ранее директор Республиканского Центра развития традиционной культуры Алсу Мифтахова в интервью ИА «Татар-информ» сообщила о том, что для детских садов Татарстана изготовят почти 4 тысячи кукол, разработанных татарскими дизайнерами. Куклы одеты в национальный костюм и произносят несколько фраз на татарском языке.
Куклы изготовлены на фабрике игрушек в Кировской области. В ближайшем будущем они будут внесены в каталог фабрики и появятся на витринах магазинов.
Идею производства таких кукол предложила дизайнер кукол Эльвира Хуснутдинова. Для производства этих игрушек Президент республики выделил грант в размере порядка 6,9 млн рублей.