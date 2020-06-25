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Детские сады Татарстана получили куклы, говорящие на татарском языке

Детские сады Татарстана получили куклы, говорящие на татарском языке

в Новости, Слайдер, Образование и наука, Главные новости, 25.06.2020 0 7

Детские сады республики получили куклы, которые говорят на татарском языке. Об этом сообщает Республиканский центр развития традиционной культуры.

Куклы, которых зовут Гумер и Гульбика, сделаны из экологически чистых материалов. Игрушки в национальных костюмах получили 1992 детских сада Татарстана.

Ранее директор Республиканского Центра развития традиционной культуры Алсу Мифтахова в интервью ИА «Татар-информ» сообщила о том, что для детских садов Татарстана изготовят почти 4 тысячи кукол, разработанных татарскими дизайнерами. Куклы одеты в национальный костюм и произносят несколько фраз на татарском языке.

Куклы изготовлены на фабрике игрушек в Кировской области. В ближайшем будущем они будут внесены в каталог фабрики и появятся на витринах магазинов.

Идею производства таких кукол предложила дизайнер кукол Эльвира Хуснутдинова. Для производства этих игрушек Президент республики выделил грант в размере порядка 6,9 млн рублей.

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