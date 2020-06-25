Детские сады Татарстана получили куклы, говорящие на татарском языке

Ранее директор Республиканского Центра развития традиционной культуры Алсу Мифтахова в интервью ИА «Татар-информ» сообщила о том, что для детских садов Татарстана изготовят почти 4 тысячи кукол, разработанных татарскими дизайнерами. Куклы одеты в национальный костюм и произносят несколько фраз на татарском языке.