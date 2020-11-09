Диляра Галиева из Нижнекамска стала победителем конкурса «Большая перемена»

Нижнекамская школьница Диляра Галиева стала одним из победителей Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Конкурс проходил с марта по ноябрь 2020 года. В нем приняли участие около 1 млн. человек, по итогам которого было определено 1200 финалистов, 600 победителей. Финал всероссийского конкурса «Большая перемена» проходил в международном детском центре «Артек» с 31 октября по 5 ноября. Диляра принимала участие в вызове «Твори!».

В финале конкурса «Большая перемена» Диляра Галиева со своей командой представила проект школы будущего под названием «Будущее осуществляется сейчас».

Диляра учится в 11 классе школы №31 Нижнекамска. Принимает активное участие в жизни класса и школы, сама пишет сценарии мероприятий и ведет их. Является победителем городских, республиканских и всероссийских соревнований и конкурсов. За трудолюбие, целеустремленность, ответственность многократно награждалась Почетными грамотами и благодарственными письмами.

За победу в конкурсе «Большая перемена» Диляра получит приз в размере 1 млн рублей, который сможет направить на оплату обучения, а также до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Наставник победителя получит спецприз в 150 тысяч рублей, а также ноутбук. Также нижнекамской школьнице, как и всем финалистам конкурса, предоставят путевку в «Артек».

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