Дина Гарипова: «Наш татарский альбом – путешествие по истории татарского народа»

Для многих артистов пандемия коронавируса и режим самоизоляции — это хороший повод, чтобы побыть дома с родными и близкими. Вот и заслуженная артистка РТ Дина Гарипова уже больше месяца живет у родителей в Зеленодольске, параллельно работая сразу над двумя альбомами, устраивая флешмобы и прямые эфиры в соцсетях. «БИЗНЕС Online» поговорил с ней о попадании в чарты iTunes «Ай, былбылым», татарской музыке в XXI веке, отмененных концертах и банальных девичьих желаниях.



«ВТОРОЙ ГОД ИДУТ РАЗГОВОРЫ О ТОМ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ В ЗЕЛЕНОДОЛЬСКЕ МОЙ БОЛЬШОЙ СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ»

— Дина, как проходит ваш релакс в Зеленодольске на самоизоляции?

— Знаете, многие предполагают, что я приехала домой и ничем не занимаюсь. Даже поздравляют, мол, вот наконец-то отдохнешь. (Смеется.) То, что я практически не выхожу сейчас на улицу, в этом действительно есть какая-то доля отдыха: могу высыпаться, не нужно никуда собираться, бежать. Но, с другой стороны, и музыку не забрасывала. Наоборот, выделила себе отдельную комнату здесь у родителей, которую оборудовала для работы, выставила свет в ней из подручных средств, чтобы проводить какие-то прямые эфиры. Ребята со студии практически каждый день присылают некоторые наработки, «демки» или аранжировки на утверждение. То есть, просыпаясь утром, я иду на свое рабочее место и начинаю все это прослушивать, вносить корректировки, записываю какие-то вокальные части, просто сидя в обычных наушниках от смартфона, отправляю их ребятам.

Работа в самой студии пока у нас приостановилась из-за карантина и самоизоляции, потому и работа над альбомом, а точнее над двумя — татарским и русским — пока идет немного медленнее. Зато появилось время записать что-то новое. Тем более, что у нас оставалось несколько композиций, так скажем, на уровне задумки. И я сейчас сижу и придумываю к ним мелодии, пытаюсь сочинить текст. Не исключено, что за это время смогу вместе с командой придумать еще несколько новых треков.



— Вас, кстати, в конце марте, перед самым введением самоизоляции, с днем рождения поздравлял новый глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. И у себя в «Инстаграме» вы намекнули на совместные проекты. Что-то конкретное уже можно озвучить?



— Ну, конкретики пока нет, это больше была встреча-знакомство. Потому что лично мы с ним после его назначения еще не виделись. С утра в день моего рождения позвонили, на тот момент, да, самоизоляцию еще не объявили, можно было выходить из дома. Поэтому я поехала в администрацию города, где мы пообщались, но пока на очень общие темы. Естественно, мы планируем, что какие-то проекты у нас будут, я с удовольствием буду участвовать в городских каких-то мероприятиях, если поступят приглашения. Мы это обязательно обдумаем потом, что-нибудь придумаем.

Вообще, уже второй год идут разговоры о том, чтобы сделать в Зеленодольске мой большой сольный концерт, но все упирается в то, что мы с моей командой не хотим делать его платным. Зеленодольск — это родной город и хочется, чтобы выступление стало подарком для всех его жителей, которые меня поддерживали и раньше, и сейчас.

И мне, и моим музыкантам несложно выступить, но есть огромное количество других организационных моментов. Скажем, это, конечно, должна быть сцена на открытой площади (а, значит, теплое время года), на которую не только требуется установить звук, свет и иные технические моменты, но и, как любому массовому мероприятию, здесь необходимо большое количество разрешительных документов, дежурство охранных служб. То есть концерт на свежем воздухе обернется довольно большими расходами для города. Так что, если пазлы сложатся и администрация придет к такому решению, готова будет организовать все необходимое для того, чтобы он состоялся, то мы обязательно пойдем на встречу, потому что сами давно хотим сделать большой концерт. У нас даже целый проект есть, просто реализовать его пока не было возможности. Может быть, в этом году мы сможем это сделать, если ситуация с вирусом разрешится.



— А была какая-то договоренность по поводу вашего участия в мероприятиях, связанных со 100-летием ТАССР?

— Пока что перенесены на июнь два больших сборных концерта «Без булдырабыз», как раз-таки посвященные 100-летию, они были запланированы на конец апреля. Один — в Кремлевском дворце в Москве, второй — в «Пирамиде» в Казани. Но неизвестно, состоятся ли они в июне или снова будут перенесены.

Если говорить в целом, то 20 марта должно было произойти официальное открытие празднования 100-летия ТАССР в российской столице. Тогда, возможно, и хотели озвучить какие-то ключевые даты и мероприятия, которые будут в течение года. Это все должно было быть в Москве, с участием президента РТ, полпреда, министра культуры и многих других деятелей, причастных к Татарстану.

И в этот же день должна была состояться презентация в кинотеатре «Октябрь» многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза». Фонд Чулпан Хаматовой вместе с телеканалом «Россия» должны были показать третью и четвертую серии, а все деньги от проданных билетов перечислили бы в фонд. Я там тоже должна была петь, открывать показ песней «Ай, былбылым». Мы были готовы к обоим мероприятиям, но где-то 15 марта все отменили…

Что ж, по поводу празднования большого юбилея ТАССР уверена, мероприятия, так или иначе, состоятся. Просто все ждут решения президента страны о том, когда что-то будет возможно в плане организации массовых мероприятий. И, уверена, что я там тоже буду участвовать.



«ПОЛУЧИЛАСЬ УНИКАЛЬНАЯ ПЕСНЯ, СПЕТАЯ И СЫГРАННАЯ НАРОДОМ РОССИИ!»

— 21 мая Татгосфилармония собиралась завершать концертный сезон вашим выступлением вместе победителем второго сезона «Голоса» Сергеем Волчковым. Билеты давно проданы. Каковы перспективы?

— Организаторы этого концерта звонили буквально через полчаса после обращения Владимира Путина, когда он сообщил, о том, что режим самоизоляции продлен до 11 мая, и пока у них тоже нет информации о том, состоится концерт или нет. В воздухе витает теория, что будет перенос. Все-таки это сборный концерт, где участвуем мы с Сережей Волчковым, а также замечательный Государственный оркестр народных инструментов РТ. Да, все билеты проданы. Хотя многие последующие даты на концертных площадках уже заняты. Потому что те мероприятия, которые должны были состояться в период самоизоляции, перенеслись. Соответственно, мало того, что нужно провести уже запланированные события, так еще и перенесенные куда-то вклинить. Поэтому сейчас организаторы ищут возможность как все это грамотно сконструировать, ищут дату. В любом случае, за себя и свою команду могу сказать, что мы постараемся сделать все, чтобы концерт состоялся. И также, чтобы скрасить людям небольшую грусть от переноса, мы хотим 21 мая провести с Сережей совместный прямой эфир в «Инстаграм», даже попробуем спеть онлайн.

— Кстати, довольны вы прошедшим флешмобом #поюрябинусдиной в «Инстаграм», где также поучаствовал Волчков?

— Конечно, мы знали, что люди в нашей наша стране творческие и музыкальные, но чтобы настолько! За неделю, отведенную на прием работ участников, к нам присоединилось множество людей, и профессиональные, и непрофессиональные певцы всех возрастов: дети, молодежь, взрослые и бабушки, которые спели не только основную мелодию, но и разложили на голоса. Мало того, свои видео прислали и музыканты: флейтисты, баянисты, гитаристы, те, играет на губной гармошке и даже на гуслях. Такие партии появились в этой народной аранжировке, так много, что пришлось добавить к исходной песне целый куплет-вступление.

Вообще нам пришла в голову идея этого, так скажем, проекта, прежде всего, для людей, которые пересмотрели уже все фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах, прочитали все книги, попробовали приготовить все интересные рецепты из сториз знаменитостей и не только, чтобы им было еще чем заняться, не выходя из дома. Поэтому выбрали всем известную простую песню «Тонкая рябина». И люди подключились, много людей! Ну, а так как нам всегда хочется сделать хорошо, то из-за большого объема, изготовление песни заняло чуть больше времени, чем мы планировали. Скажу, что приятным сюрпризом для нас стало участие в проекте Сережи Волчкова и финалистки «Голос 60+» Людмилы Алексеевны Пахомовой, которой, кстати, 3 мая исполнилось 92 года! Так что возрастной диапазон у нашей песни тоже весьма обширный. И, вы знаете, очень приятно, что проект #поюрябинусдиной еще раз доказывает, творить — это просто. Никаких профессиональных студийных записей, ноль бюджета, только камера телефона, наушники и желание — а в итоге получилась уникальная песня, спетая и сыгранная народом России! Здорово же!



«КОГДА Я УЗНАЛА О СЪЕМКАХ, ТО ПОЗВОНИЛА ЧУЛПАН ХАМАТОВОЙ И ПРЕДЛОЖИЛА ПОДБОРКУ ВСЕХ НАШИХ ПЕСЕН»

— Нельзя не спросить вас и про сериал «Зулейха открывает глаза». Кажется, что во всем этом хайпе вокруг сериала выиграла именно Дина Гарипова. Ругают всех: режиссера, актеров, продюсеров. Но все хвалят исполнение «Ай, былбылым» на начальных титрах каждой серии.

— Мне, конечно, приятно, что нашу песню оценили, что она понравилась, но тут все как обычно: всегда громче слышно тех, кто ругает. А те, кто говорит что-то положительное… Чаще всего это воспринимается как само собой разумеющееся. Людей, которые были в восторге и от книги, и от фильма, и от игры Чулпан Хаматовой — их очень много. Словами не передать, сколько приятных и добрых комментариев писали мне не только про песню, но и про сериал. Многие делились своими историям о том, что среди их бабушек, дедушек, были те, кто также относится к временам раскулачивания. Писали, что смотрели фильм со слезами на глазах.

Вполне нормально, что у каждого громкого проекта — сериала, книги, фильма — всегда есть и будут сторонники, и всегда будут те, кто не согласен. Хотя, конечно, я очень благодарно за то, что отдельно оценили нашу песню.

— Вы сами себя не ощущаете немножко яхинской Зулейхой? Вы тоже татарка, говорите на родном языке, но переехали в Москву, погрузившись немного в другую среду.

— Мне кажется, когда смотришь какой-нибудь фильм или читаешь книгу, часто бывает так, что ты представляешь себя главным героем. У нас с Зулейхой есть схожее качество — вера в лучшее, желание не сдаваться и упорно идти вперед. Героиня произведения сильная, поэтому мне и книгу понравилось читать, я сделала это довольно быстро.

Мне понравилось, как сама Гузель Яхина говорит о ней. О том, что это метаморфоз того, как менялась героиня, как она справлялась со всем, несмотря на то, что с первых эпизодов фильма, с первых страниц книги казалось очень ранимой, тонкой, маленькой. Но в итоге она смогла преодолеть препятствия, которые были у нее на пути. Она смогла со всем справиться, выжить и вырастить сына. Мне кажется, это очень трогательная история о материнской любви.

Знаете, песня «Ай, былбылым», она же с моего готовящегося татарского альбома, причем мы сделали ее одной из первых, еще, кажется, год назад, и работали уже над другими композициями. А прошлой осенью, когда я узнала о съемках, то позвонила Чулпан Хаматовой и предложила подборку всех наших песен, которые были готовы к тому моменту. Благодаря ей композиция и попала к продюсерам, и далее в фильме прозвучала практически в том же виде, в котором была записана нами год назад. За исключением того эпизода, где в заставке фильма появляется черно-белый поезд, тракторы, вот этот отрывок был написан нами специально под анимационную драматургию.

Так вот, тогда, год назад, когда мы писали альбом, у нас уже была создана его конструкция, то есть, мы примерно понимали, какие 18 песен на нем будут. И мы также примерно делали ставки, на какую композицию снимать клип, какая станет синглом, на какую делать упор и т. д. И, если честно, на «Ай, былбылым» мы вообще не делали никакой ставки. Безусловно, она получилась классная, такая аутентичная и не похожая ни на что, но так, чтобы за две недели набрать 500 тысяч просмотров на YouTube и попасть в чарты топ-200 iTunes России, Болгарии, Израиля, Литвы, Казахстана — мы не могли предположить! Остальные песни еще, кончено, не вышли, посмотрим, как сложится их судьба. Но история с «Ай, былбылым», повторю, стала для нас неожиданностью. Мы не думали, что она так выстрелит и так сойдется с картинкой фильма.



ЕСЛИ ВЫ ПРОСТО ХОТИТЕ ШТАМПОВАТЬ ПЕСНИ, ТО ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ И ЗА НЕДЕЛЮ

— О готовящемся татарском альбоме вы много рассказывали у себя в соцсетях, в разных интервью, но есть ощущение, что мы пока все-таки знаем о нем не так много. Альбом уже делается больше года, с нынешними скоростями жизни и быстротой смены музыкальной моды, можно сказать, что это большой срок.

— Год для создания альбома — это очень немного! Если вы просто хотите штамповать песни, то это можно сделать и за неделю. Запросто. Но если ты хочешь сделать качественный материал, то понадобится время. Есть множество примеров, когда музыканты выпускали материал куда реже. Скажем, песня Леонарда Коэна «Аллилуйя», насколько знаю, писалась семь лет. Одна песня! Это нормальный вполне себе процесс. В итоге она стала одной из самых легендарных композиций.

У меня же это будет первый татарский альбом, и мы с командой, грубо говоря, ищем звук, ищем нужное настроение для каждого эпизода, каждой песни. Мы пытаемся создать что-то новое. Русскоязычный альбом у нас пишется почти столько же или даже дольше. По тем же причинам.

— Есть какая-то сверхзадача у татарского альбома, для чего вы этим занимаетесь?

— Естественно, мы хотим поддержать татарскую культуру, обязательно, но и хотим привнести в нее что-то новое. Поэтому, кстати, в команду для работы над ним были привлечены люди не только из Татарстана. Она у нас географически обширная получилась: я сама и Радик Салимов из Татарстана, саундпродюсеры, аранжировщики из Волгограда, Москвы и США. То есть мы стараемся, не теряя национальных корней, представить татарские песни в новом звучании, актуальном в XXI веке. Чтобы они были интересны и отвечали потребностям представителей татарской национальности в любой точке мира. Поэтому хотим сделать альбом понятным и увлекательным для широкой российской и мировой аудитории. Конечно, больше всего мы хотим, чтобы именно татарская публика, которая будет слушать эту музыку, чувствовала что-то родное, что-то близкое, понятное, знакомое. Хотя это и будет звучать немножко по-новому. Но практически в каждой песне и инструменты были использованы национальные, брались стихи Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля.

На самом деле, мы перебрали очень много исторических материалов, много времени провели в библиотеках. Мой менеджер специально приезжала в Казань, где мы встречались со специалистами, фольклористами, учеными, которые рассказывали нам историю татарской культуры, татарских музыкальных инструментов. Мы слушали баиты, записывали на диктофон некоторые фрагменты, которые в итоге даже используются в нескольких треках. То есть они так здорово влились в песню, ни за что в жизни не догадаешься, что это было сыграно просто в полруки, а человек напевал мелодию, сидя и постукивая по столу, а записано все на диктофон. В общем, каждую песню мы собирали по крупицам.



— А каков процент оригинальных песен и каверов на альбоме?

— Новые песни будут обязательно, их мы пишем вместе с композитором Радиком Салимовым. Одну прекрасную песню написала для нас Гульнара Тимербулатова. У альбома есть довольно четкая концепция, согласно которой понятно, почему в нем 18 песен. Не больше и не меньше. У нас вообще идейная команда и ничего просто так не делается.

Когда мы задумывали альбом, нам нужно было найти базовое идейное ядро, на которое мы сможем опереться, нанизывать на него песни. Выбор татарских композиций огромен: народный материал, композиторская музыка, а можно сочинить новые произведения. И мы выбрали для себя такую концепцию: наш татарский альбом — это путешествие по всей истории татарского народа. Начиная с эпохи Кул Гали и его произведения «Кысса-и Йусуф», чьи строки мы цитируем в первой песне «Интро». Дальше мы попадаем в создание города Болгар, смотрим на обычаи, как его жители занимались земледелием, уходим в корни празднования Сабантуя, какие там были турниры, конные битвы, битвы за титул батыра и т. д.

Затем случались войны, они были разные, все это удалось пережить, после чего началось строительство мирной жизни. И дальше, практически под микроскопом, мы рассматриваем историю простых людей: как встретились парень с девушкой, как полюбили друг друга, как у них родился ребенок, в нашем случае это мальчик. Как он дальше растет, как, будучи старше, попадает на Сабануй и выигрывает титул батыра. И как он встречает уже свою любовь, а на его свадьбе встречаются три поколения детей и взрослых, и все они вместе поют какую-то одну общую песню.

А завершает альбом прогрессивная композиторская история, написанная Радиком Салимовым. Космическое произведение! Это наше финальное слово, в котором мы говорим о том, что у татарской музыки всегда было и есть будущее, передовое будущее, и его мы видим вот так. И так вот эту историю мы разобрали на 18 этапов, подробно рассматривая каждый, и к каждому подбирая песню, которая в нашем понимании дает возможность испытать именно ту эмоцию, представить перед собой именно ту картинку, которая характеризует эту часть альбома.



«ТОГДА Я НАПИСАЛА ПЕСНЮ САМА, ВЗЯВ ЗА ОСНОВУ СТИХОТВОРЕНИЕ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ»

— Кажется, что для представления такого альбома с четко прописанной концепцией просто необходимо большое стадионное шоу.

— Такой большой альбом, конечно же, хочется представить в концертном виде, в виде грандиозной программы. У нас много планов, не буду их озвучивать, но уже понятно, что они требуют огромного количества ресурсов, мозговых и финансовых. Это наша мечта. И если у нас получится, конечно, это будет очень красивое шоу, содержательное. Скажем, пришедшему человеку не нужно будет либретто, он все поймет сам, наблюдая за тем, что происходит на сцене. За два часа он сможет не только послушать песни на татарском, но и узнать всю историю Татарстана.

И еще, что касается материала. Мы очень долго и глубоко-копая работали над каждой песней, подбирая их как звенья одной цепи. Например, когда я рассказала, что мама в детстве пела колыбельную «Ай, былбылым», стало понятно, что она четко подошла для композиции, рассказывающей о рождении ребенка. Поэтому «Ай, былбылым» звучит в середине альбома.

Нужна была, например, песня про Сабантуй. Но что это за праздник, что на нем люди делают? Это что-то веселое, где играют на баянах, топот, грохот. И есть народная песня, которая это показывает, все ее знают, ее мы и сделали. Но отдельно хотелось показать бой за титул батыра внутри Сабантуя, в котором участвует наш подросший герой. Если он его выиграет, то официально будет признан мужчиной. Такую песню среди народных мы не нашли. Тогда я ее написала сама, взяв за основу стихотворение Мусы Джалиля. Тема поединка, геройства, очень ярко показана в его творчестве. Мы взяли текст, я написала мелодию, а спустя два месяца у нас появилась классная аранжировка и была готова песня. Для нас очень важно, что мы создали песню на стихи легендарного поэта, что его творчество будет жить дальше и дальше вот и в такой форме.



— В общем, в Казани для такого шоу без «Татнефть-Арены» не обойтись.

— В Казани можно найти любую площадку, но мы мечтаем из этого концерта сделать тур, причем и адаптировать его под небольшие площадки. То есть мы бы хотели показать шоу не только в Казани, но и в других городах Татарстана, в небольших, в том числе. Может быть, даже получится выехать за пределы республики.

В целом альбом вдохновляет и невольно заставляет гордиться тем, что я из Республики Татарстан. Настолько крутая получается музыка, сами песни, особенно народные. Если их по крупицам разобрать, у них очень красивые гармонии, мелодии. Это настолько окрыляет, что очень хочется с этим проехаться, показать! Ведь у людей, которые придут на концерт, увидят эту историю, услышат музыку, может быть, из-за этих двух часов в жизни что-то глобально изменится!

— Вы обращались в министерство культуры республики, к президенту Татарстана за помощью в реализации проекта?

— Рустам Нургалиевич Минниханов, как и министерство культуры, всегда нас поддерживали. Просто нужно понимать, что всему свое время, и сейчас другие приоритеты. Президент находится на передовой сейчас и занят важными общими делами. Надо выкарабкаться из нынешней ситуации с пандемией, ну, а дальше уже вновь заниматься регулярной нормальной жизнью.



«ДЛЯ МЕНЯ ЭТО БЫЛА СУДЬБОНОСНАЯ ВСТРЕЧА»

— Вы несколько раз упомянули имя замечательного композитора Радика Салимова. Можно ли назвать его одним из идеологов вашего татарского альбома?

— Радик, конечно же, принимает очень большое участие в этом альбоме. Он уникальный человек, невероятно скромный, и нам зачастую его крайне сложно вызвать на какое-то публичное мероприятие. Ему, видимо, комфортно вот так, без выходов на публику, нравится быть наедине со своими мыслями. Знаете, когда мы ему озвучиваем какую-то идею, предлагаем, например, из какого-то материала что-то сочинить новое, интересуемся, какие у него есть предложения, он может ответить: «Дайте мне пожить с этой песней пару дней хотя бы». И он остается наедине с собой, думает, мыслит.

Даже когда мы собирались в студии, Радик мог молчать весь день, а на следующий выдавал результат. Безумно интересно с ним работать. Я очень рада тому, что у меня вообще случилась возможность с ним познакомиться, это было на Селигере в 2010 году, если не ошибаюсь. Для меня это была судьбоносная встреча. Если бы мы тогда не познакомились, то, возможно, не смогла бы привлечь его сейчас. Он действительно очень талантливый человек.

Кстати, у него есть еще одно важное качество, которое достаточно редко можно встретить у композитора: он тот, кто готов к корректировкам собственных идей. Есть множество авторов, которые будут стоять исключительно на своей точке зрения, вот только так и никак иначе. А с Радиком можно договориться. Более того, если что-то ему предлагаешь, мол, а может вот здесь изменить и добавить какой-то инструмент? Он с таким энтузиазмом это подхватывает и сразу вносит изменения, если, конечно, с ними согласен. То есть всегда готов меняться. Это очень дорогое свойство. Причем для любого человека.

— Как думаете, сможете домоседа Салимова затащить в тур? Без его курая, кажется, чего-то будет не хватать при живом исполнении.

— Нам тоже его будет не хватать, поэтому, думаю, у него не будет выбора. (Смеется.) Кроме того, в этом концерте, в этом шоу я не могу быть главным героем всех своих песен, а герой нужен. Я выступаю в роли рассказчика, рассказываю истории, а Радик и его курай, на котором он, кстати, сам сыграл для альбома, мне в этом помогают.

— Кроме «Ай, былбылым», уже выбрана песня или песни в качестве сингла?

— Безусловно, мы выберем, на наш взгляд, наиболее удачные треки, которые могут прозвучать на старте, и на которые мы попробуем сделать клипы. Но для этого нужно собрать все композиции, прослушать от и до, и уже тогда сделать точные ставки. Заглавной же станет песня «Этно», которая, собственно, и дала название пластинке. Ее мы написали совместно с Радиком, написали музыку. А текст, как и текст к некоторым другим песням, написала Даниля Валиуллина, коллега Радика, они вместе трудятся в Государственном ансамбле песни и танца РТ.



«АЛЬБОМ ЗАВЕРШАЕТСЯ КРУТОЙ ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩЕЙ ПЕСНЕЙ, ПОСЛЕ КОТОРОЙ ХОЧЕТСЯ ВСТАТЬ, ВЫЙТИ И НАЧАТЬ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ»

— Логично спросить и про русскоязычный альбом. Он, видимо, записывается параллельно. Вы как рэпер Скриптонит хотите выпустить сразу два альбома?

— Думаю, так и будет в итоге. Конечно, планировалось, что релизы будет в разное время, но в итоге получается так, что, скорее всего, они выйдут один за другим. Планировалось, что весной выпустим русский альбом, он в принципе уже скомпоновался. Сейчас наши звукорежиссеры, аранжировщики, наша команда присылает практически сведенные итоговые варианты. Но опять же из-за сложившейся ситуации пришлось все немного отложить. Хотя есть в этом плюс для нас: мы можем заново все переслушать, так скажем, на свежую отдохнувшую голову, даже появились идеи дописать какие-то песни.

Вообще, затрагивая этот альбом, стоит рассказать, что первые композиции для него нам присылали разные авторы, а мы из них выбирали, то есть их писали не мы. На них мы проверяли, как сработаемся с командой, приносили им демо, они аранжировали, делали правки. Позже мы решили, что, раз у нас получается вместе, то пора попробовать это сделать самим. В итоге основную часть песен мы написали совместным творчеством. То есть 80 процентов песен в русском альбоме написаны мной и командой.

А что касается идеи русского альбома, тут не будет, конечно, такой масштабной исторической темы, все несколько проще. Здесь больше использованы события из моей жизни, из жизни ребят, которые с нами работают. Мы собирались вместе, и каждый из нас рассказывал свою историю, переживания, которые одолевали в какой-то период. Все равно у каждого из нас происходило в жизни то, что откладывало на нас отпечаток, огорчало или радовало. Потому это больше альбом-история о переживаниях, о радостях, страданиях, любви. Так что можно сказать, что у альбома есть маленькая «концепцинка».

Прослушав этот альбом до конца, люди почувствуют, что они могут вообще все. В нем есть совершенно разные песни, — философские, совершенно безбашенные, песни до слез, и вот пройдя через все эти переживания, альбом завершается крутой жизнеутверждающей песней, после которой хочется встать, выйти и начать что-то делать.



— Название русскоязычного релиза уже есть?

— Пока оно не окончательно. Вдруг за этот промежуток времени родится новая песня, и мы подумаем, что в честь нее стоит назвать альбом. А, может, оставим то, что придумали уже. Я к этому больше склоняюсь.

— Стоит ли уже в мае ждать выход каких-то треков?

— Да, к середине мая выйдет один из предвещающих альбом синглов. Будет даже такой, аля-видеоклип, где я предстану, наверно, не совсем в привычном для всех свете. То есть меня ведь привыкли в основном видеть на сцене, а здесь мы покажем, что происходит с ее обратной стороны. Это будет как история одного дня из моей жизни — как раз о том, как здорово проводить время без телефона, гуляя по улицам, и просто реализуя свои маленькие банальные девчачьи желания, которые, казалось бы, такие элементарные, но если в них себе отказывать, то жизнь приобретает совсем иные краски.

Правда, в ежедневной суете смсок, онлайн-эфиров, каких-то дел, именно это мы откладываем на потом, как «не самое важное». Но вот сейчас, когда мы все в один момент этого всего лишились — стали ценить это еще больше. Лично я очень жду, когда все вновь встанет на свои места, все выздоровеют, вирус отступит, и мы вновь сможем просто так гулять по улицам, наслаждаясь жизнью и ее маленькими и большими радостями.



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