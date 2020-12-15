Дина Гарипова получила награду кинофестиваля «Сталкер» за песню к «Зулейхе»

Заслуженная артистка Татарстана Дина Гарипова получила награду в сфере кинематографии на фестивале фильмов о правах человека «Сталкер» за саундтрек, который записала к сериалу, снятому по роману писательницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза».

«Я всегда мечтала попасть в кино. И у меня со временем появился опыт подготовки музыки к фильмам и один раз я даже поучаствовала в съемках, как настоящая актриса. А теперь мне посчастливилось записать саундтрек к великолепному сериалу «Зулейха открывает глаза», за который я была отмечена первой в своей жизни наградой», — поделилась Гарипова в своем Инстаграм-аккаунте.

Напомним, что саундтреком к фильму в вступительных титрах стала композиция «Ай, былбылым» — одна из самых известных народных татарских песен. Ее оформили по-новому, специально для готовящегося альбома «ЭТНО» Гариповой. Над треком также работали композитор Радик Салимов, заведующий музыкальной частью Государственного Ансамбля Песни и Танца Татарстана и саундпродюссер Дмитрий Агафонов, который также работает над русским альбомом певицы.

kazanfirst.ru