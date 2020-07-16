Для произведений на татарском языке появится новая литературная премия с призовым фондом в 10 млн рублей

Новый литературный конкурс для татароязычных авторов с призовым фондом в 10 млн рублей предлагает создать заместитель председателя Госсовета РТ, председатель комиссии при президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка Марат Ахметов. Свое предложение он озвучил на первом заседании комиссии в Госсовете РТ.

«Предлагаю объявить большой творческий литературный конкурс. На мой взгляд, должно быть около 10 номинаций, — сказал Ахметов. — Скажем, для романа, наиболее полюбившегося читателям, должен быть грант в 500 тысяч рублей. Общий призовой фонд по всем номинациям, по-моему, может составлять 10 миллионов рублей».

Председатель комиссии обратился к министру культуры РТ Ираде Аюповой и председателю комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрату Зарипову с просьбой в ближайшее время разработать условия конкурса, чтобы объявить его уже в августе и в конце 2021 года «на высоком уровне подвести его итоги».

business-gazeta.ru