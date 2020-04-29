Для верхнеуслонцев провели посвященный Тукаю литературный онлайн-вечер

Айгуль Нуриева отметила, что сельскому клубу близка эта тема, поэтому для чтения онлайн были выбраны стихи о природе — «Дождь и солнце», «Слово к зиме», «Луна и солнце», «Осень», «Ель», «Ласточка», «Приход весны», «Приметы весны», «Бедняга заяц», «Летом» и другие.