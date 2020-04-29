Для верхнеуслонцев провели посвященный Тукаю литературный онлайн-вечер

Заведующая Янги-Болгарским сельским клубом Айгуль Нуриева организовала для ребят литературный онлайн-вечер, посвященный творчеству великого татарского поэта Габдуллы Тукая.
Габдулла Тукай большое внимание уделял созданию детской литературы, основным мотивом которой является любовь к природе.
Айгуль Нуриева отметила, что сельскому клубу близка эта тема, поэтому для чтения онлайн были выбраны стихи о природе — «Дождь и солнце», «Слово к зиме», «Луна и солнце», «Осень», «Ель», «Ласточка», «Приход весны», «Приметы весны», «Бедняга заяц», «Летом» и другие.
Познавательным для ребят стало знакомство с поэмой «Шурале», написанной Тукаем по мотивам татарского фольклора. Школьникам понравилось это сатирическое произведение, прославляющее силу и ум человека, и они с удовольствием включились в обсуждение поэмы.
На вечере также прозвучали стихи Габдуллы Тукая «Пушкину» и «Поэт» и песня на стихи поэта «И туган тел».