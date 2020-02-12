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Дни татарской культуры проходят в Тобольском районе

Дни татарской культуры проходят в Тобольском районе

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 12.02.2020 0 3

Концертные программы «Бэзгэ килэ байрам» («Праздник к нам приходит») творческого коллектива Тобольского районного центра культуры увидели жители населенных пунктов Заболотья, в деревнях Носкинская, Суклем, Сабанаки, Иртышатские Юрты и п. Сетово. Выступления прошли в Дни татарской культуры, сообщает администрация Тобольского района.

Гости праздника узнали о различных этнических группах татарского народа, сохранении и развитии их культуры в познавательном видеофильме «Гора самоцветов». Увидели яркие и задорные национальные танцы, для них прозвучали народные песни, а также гимн сибирских татар о любви к родной земле в исполнении Земфиры Шариповой.

Для зрителей организовали занимательную викторину на знание истории, традиций и обычаев татар Сибири. Не дали скучать и самым юным гостям — для них провели мастер-класс по игре на народных инструментах.

В ближайшее время творческому коллективу Тобольского районного центра культуры предстоит посетить с концертной программой деревни Тоболтура, Ирек и с. Булашово.

t-l.ru

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