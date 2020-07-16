До завершения приема заявок на лабораторию «Новая татарская пьеса» осталось 2 недели!

С 2 июня по 22 декабря в Казани пройдет II Лаборатория молодых драматургов «Новая татарская пьеса». Заявки на участие принимаются со 2 июня по 30 июля на сайте https://ntp20.b2b.kamalteatr.ru/tt.

С 1 по 15 августа отобранные участники пройдут интенсивный образовательный курс по современной драматургии и основам написания пьесы, получат ценные практические советы и теоретические знания. Практический лекционный блок состоит из групповых и индивидуальных авторских тренингов известных драматургов Михаила Дурненкова и Юлии Тупикиной. В ходе тренингов педагоги обучат участников основным драматургическим приемам – от написания небольших сценок и задач на внимание, пробуждение творческого потенциала, концентрации на актуальных темах, до планирования будущей полноценной пьесы. Ркаил Зайдулла расскажет о своем опыте создания исторических пьес, инсценировок и пьес на современную тематику. Нияз Игламов прочтет короткий курс лекций по структуре и композиции драмы, расскажет о видах, жанрах и стилях современной драматургии.

По окончанию образовательного интенсива участники разделятся на две группы. С каждой из групп будет заниматься один российский и один татарстанский педагог. С 15 августа по 1 ноября участники семинара под руководством наставников напишут свои пьесы. Помощь педагогов будет заключаться в индивидуальных онлайн-консультациях. Для удобства обратной связи с русскоязычными педагогами пьесы будут написаны в двух языковых вариантах — на русском и татарском. В некоторых случаях М.Дурненков и Ю.Тупикина могут работать с синопсисами на русском языке, а окончательная литературная редакция будет осуществлена при помощи татароязычных педагогов. Между парами педагогов также будет происходить регулярный обмен мнениями по каждой из пьес. В результате участники должны будут представить в литературную часть ТГАТ им.Г.Камала по одной пьесе в срок до 1 ноября 2020 года.

В декабре состоятся читки лучших пьес Лаборатории. Их количество не ограничено, будут прочитаны все достойные тексты.

Для участия в конкурсе претендент подает заявку в определенной форме, к которой прилагает эссе о себе, мотивах участия в конкурсе, а также пьесе, которую планирует написать (1-2 стр). К конкурсу допускаются лица, владеющие татарским литературным языком в возрасте до 40 лет.

Подробную информацию можно получить по следующим контактам: gulnur.gimatova@kamalteatr.ru, +7 962 563 99 32 (Нияз Рауфович), +7 927 033 22 30 (Гульнур Фаутовна).

Учредителями лаборатории и конкурса «Новая татарская пьеса» являются Министерство культуры Республики Татарстан и Союз театральных деятелей Республики Татарстан. Организатором лаборатории и конкурса «Новая татарская пьеса» выступает Татарский государственный Академический театр имени Г.Камала.

kamalteatr.ru