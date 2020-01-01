Добро пожаловать на сайт «Творчество казахстанских татар»

Сайт www.tatar.kz, носивший имя «Татарские россыпи», возродился под новым названием «Творчество казахстанских татар». Автор проекта — Шамиль Сагаутдинов. Данный сайт содержит контент о творчестве казахстанских татар.

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Для справки:

Шамиль Шавкатович Сагаутдинов (род. 1962) — поэт, писатель, композитор, мастер художественного слова, певец, специалист в области компьютерной графики и издательских технологий. В 1984 г. окончил Казахский государственный университет по специальности «теоретическая механика» с отличием. Педагог с 15-летним стажем, кандидат физико-математических наук. Участник татарских ансамблей «Сарман» с 1986 г. и «Алсу» с 1990 г. Написал более 50 песен на татарском языке (слова и музыку). Автор книг «Жиңелчә елмаеп» («С легкой улыбкой»), «Илле жырым — йөрәк нурым» («Пятьдесят песен — свет сердца моего»). Внес определенный вклад в татарскую антропонимику: опубликовал книги о значениях и происхождении татарских имён. В 2002 г. создал сайт «Татар жәүһәрләре» («Татарские россыпи»), который в 2003 и 2004 гг. становился победителем международного конкурса татарских интернет-проектов «Звёзды Татнета» (г. Казань).