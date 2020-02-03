Дрожжановцы выступили на Дне Татарского языка и культуры в Ульяновске

В Засвияжском районе города Ульяновска провели День Татарского языка и культуры. Где приняла участие делегация Дрожжановского района во главе Марата Гафарова. Площадкой для своеобразного праздника национальной культуры и традиций татар (кстати говоря, второй национальности по численности среди населения Ульяновска) выступил обновленный дом культуры «Строитель» (ул. Ефремова, 5).

Традиционно жителям Ульяновска были представлены татарские национальные блюда. Гостей праздника также ожидала выставка книг известного писателя Зифы Кадыровой, мастер-класс по национальной борьбе «Куреш» и викторина «Знаем ли мы свой родной язык?».

Творческие коллективы Дрожжановского района радовали гостей праздника своими танцами и песнями.

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