ДУМ РТ: «Если мы не будем работать с молодежью, за нас это станут делать другие»

Завтра в России отметят День молодежи. Татарстанский муфтият также уделяет много внимания работе с молодежью. За это в централизованной религиозной организации отвечает руководитель отдела социального развития Айгуль Биктимирова, которую иногда называют «министром молодежи ДУМ РТ». «БИЗНЕС Online» она рассказала о том, какие задачи решают мероприятия, направленные на 20-летних, почему так популярен проект «Школа одного дня», где можно научиться читать намаз и кто такие «серебряные» волонтеры.

«ЭТО ТАКОЙ РЕСУРС — ИМ ТОЛЬКО ДАЙ ПОВОД, ОНИ ЗАСЫПАЮТ ИДЕЯМИ!»

— Айгуль, вы руководитель отдела социального развития ДУМ РТ, но также отвечаете в муфтияте за работу с молодежью. Требуется ли особый подход при работе с мусульманской молодежью? И какие главные задачи вы перед собой ставите в данной деятельности?

— Если мы сегодня не будем работать с молодежью, то за нас это станут делать другие. Потому такая деятельность и ведется в ДУМ РТ, а я подобным занимаюсь с 2014 года. За это время у ДУМ РТ уже даже кадровый резерв сформировался, и периодически мы к нему обращаемся. Все наши молодежные проекты позволяют выявить талантливых, инициативных, мотивированных и способных к обучению молодых ребят и использовать их потенциал в дальнейшем в профессиональном плане. Не у каждого государственного ведомства есть такая база молодых, идейных, дерзких в хорошем смысле слова, еще пока искренних и незакомплексованных, с активной гражданской позицией молодых людей. А у муфтията есть. Сегодня ни одно масштабное мероприятие в умме Татарстана не обходится без помощи «молодежного крыла»: будь то ежегодный «Изге Болгар жыены» или республиканский ифтар, какие-то благотворительные акции… Кстати, наша молодежь часто и сама генерирует проекты. Это такой ресурс — им только дай повод, они засыпают идеями! И многие из последних реально выстреливают и реализуются! Такие начинания называются молодежными, потому что воплощаются молодыми людьми, но ориентированы они могут быть на разные аудитории. Отсюда и нынешнее название нашей структуры.

— Молодежь какого возраста наиболее активна?

— Самая активная часть — 20–25 лет. И это не только практикующие мусульмане — есть и те, кто не соблюдает все правила ислама или не имеет религиозного образования.

— Буквально месяц назад завершилась ураза — мусульманский пост. В этом году ифтары из-за угрозы распространения коронавируса прошли в необычном формате: еду раздавали на вынос, доставляли домой. В таком деле участвовали и молодые волонтеры ДУМ РТ, в том числе в республиканском ифтаре, что 30 дней проходил на «Ак Барс Арене». Как оцените этот опыт?

— Молодежная политика — многогранная работа. И любимое наше направление, конечно, волонтерское движение. В этом году мы даже дали ему название — MuslimVol*. Самый яркий проект, конечно же, республиканский ифтар. В его реализации мы привлекли свыше 500 волонтеров. В прошлом году их было 1 200 человек. Но в этот раз по причине пандемии ситуация изменилась, мы были вынуждены сократить участие волонтеров, так как был ограничен и доступ на «Ак Барс Арену». Ежедневно на мощностях стадиона работали 20–25 волонтеров. И как же они включились в работу! Мы переживали, что будет трудно каждый день вытаскивать людей из дома. Но нет, желающие находились очень быстро. Они записывались наперегонки. Иногда даже их было намного больше, чем мест работы.

— Как волонтеры восприняли работу во время пандемии?

— Они говорили, что трудиться интересно, несмотря ни на что. Ведь все ради довольства Аллаха. Каждый день собирали тысячу ланч-боксов, рядом работали повара — не только волонтеры, целая команда комплекса «Туган Авылым» и «Ак Барс Арены». Все они этим занимались каждый день по 5–6 часов.

«ПЛОЩАДКА, ГДЕ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ НАЙТИ СЕБЕ ПОДХОДЯЩУЮ ПАРУ»

— Если обобщить: что такое сегодня волонтерское движение ДУМ РТ? Кто эти молодые люди? Чем занимаются в обычной жизни. Как приходят к вам?

— Очень хорошо работают социальные сети. Это наш основной канал связи с ними. Средний возраст — 20–25 лет, в основном студенты, но очень радостно видеть среди них и «серебряных» волонтеров пенсионного возраста. Что ими движет? Для кого-то это довольство Аллаха, для кого-то способ общения, знакомств, создания семьи. Площадка, где молодой человек может найти себе пару. Еще у нас есть специальные волонтерские книжки — дневники, благодаря которым, бывало, абитуриентам при поступлении в вузы добавлялись баллы. Но все-таки люди идут к нам не ради баллов — это желание быть полезным умме.

— Одно из ваших направлений работы — религиозное просвещение. Какие образовательные проекты вы реализуете? Помешал ли им коронавирус?

— Он, как ни странно, помог — мы повысили эффективность онлайн-проектов. В прошлом году реализовали 19 проектов в реальном режиме. Сейчас почти полностью перешли в онлайн: все уроки, лекции, мастер-классы организуем в прямом эфире «Инстаграма», или по «Скайпу», или на платформе Zoom. Даже полюбившуюся многим «Школу одного дня», которую инициировали наши волонтеры, мы перевели на онлайн, хотя начали с традиционного формата. Это проект, где за короткое время учат совершать намаз. Туда приходили в основном несоблюдающие мусульмане — чтобы научиться всему этому. Группа, которая начала занятия до карантина, продолжила обучаться и в Рамадан, и в период режима самоизоляции. Но это было и интересно: люди, которые делали свои первые шаги в исламе, впервые окунулись в атмосферу Рамазана и держали пост, совершали таравих дома. Вопросов возникало много. На таких курсах люди узнавали и о других наших проектах. Когда мы ушли в онлайн, многие участники «Школы одного дня», а это около 150 человек, начали приходить и на другие наши проекты: «Школа Корана», «Марафон полезных привычек» и другие. Например, «Школа Корана» сейчас пользуется большой популярностью: здесь люди изучают таджвид. Или «Яшь килен» («Молодая невеста»).

— Это что-то вроде подготовки к замужеству?

— Можно и так сказать. Но туда ходят и молодые жены, и мамы. Цель проекта — укрепление семейных ценностей среди молодежи. Они, увы, забываются. Мы рассказываем о татарских традициях, психологии полов и детей, воспитании, татарских кулинарных особенностях, даже о бытовых вопросах. Но семья — это обоюдный союз, потому и молодых людей не оставляем без внимания. У нас есть аналогичный женскому мужской проект — I’MAN.

— Вы также занимаетесь организацией летних и зимних форумов…

— Да, мы два раза в год проводим всероссийский форум мусульманской молодежи. Это такой недельный палаточный слет молодых мусульман от 18 до 30 лет. Традиционно он проходит в Болгаре. Но в 2020 году по понятным причинам летнего форума пока еще не было. Хотя он юбилейный — 10-й. Надеемся, что состоится в конце июля – начале августа. Вопрос пока открытый. В рамках форума организуются лекции, уроки, встречи с учеными с мировыми именами. Помимо насыщенной образовательной части форума, для молодых людей организуется развлекательная программа: тренинги и мастер-классы, дискуссии и круглые столы, экскурсии и спортивные мероприятия и так далее. К счастью, в январе успели провести зимний форум и до начала пандемии организовали встречи в рамках лектория. Наши спикеры собирали в залах мечетей по сотне человек! Темы выбирались самые захватывающие: религиозные секты, халяль, суфизм, мазхабы, эволюция человечества и прочие. Эти встречи учат молодежь правильно воспринимать и фильтровать информацию, различать истину от лжи в огромном потоке информации об исламе.

«СПОРТ ПОЗВОЛЯЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ МОЛОДЫХ МУСУЛЬМАН»

— Пропаганда активного и здорового образа жизни — неотъемлемая часть молодежной политики ДУМ РТ. Что делается для этого?

— Вообще, спортивные соревнования в мухтасибатах Татарстана проводятся повсеместно. Часть из них межконфессиональные, другие организуются среди мусульман. Самые крупные — это всероссийский турнир по национальной борьбе и армрестлингу на кубок ДУМ РТ и всероссийские соревнования по джиу-джитсу имени Марджани. Нас часто упрекают, что спорт не тема ДУМ РТ. Но в работе с молодежью это один из самых действенных методов привлечения внимания молодых людей. Соревнования позволяют организовывать свободное время мусульманской молодежи, знакомить и объединять их, отвлекать от деструктивных информационных потоков и приобщать к жизни уммы. В конце концов, эти соревнования развенчивают стереотипы об исламе и мусульманах. Благодаря таким турнирам общество видит, что умма открыта к взаимодействию, диалогу… Да и молодежь все-таки любит движение. Им нужно реализовать куда-то свою энергию. Я, например, для себя этим и объясняю желание большого количества волонтеров принять участие в акции «Чистая мечеть».

— А о чем она?

— Волонтерские группы организуют субботники в мечетях Татарстана. В связи с пандемией акция стала еще более актуальной, чем раньше. Теперь, когда мечети открылись для совершения коллективных молитв, их нужно готовить к тому, чтобы принять верующих: дезинфицировать, убраться, помыть и так далее. Молодежь с удовольствием делает эту работу бесплатно, ради довольства Всевышнего.

— В начале июня стартовал еще один молодежный проект ДУМ РТ — акция «Подари бумаге жизнь»…

— На удивление очень популярная акция. Люди ждут ее целый год, собирают макулатуру, чтобы сдать нам. В этом году она продлится до 1 июля. Все вырученные денежные средства от сбора макулатуры будут направлены в качестве материальной помощи для лечения тяжелобольных детей — подопечных благотворительного фонда «Закят» ДУМ РТ. На сегодняшний день, помимо Казани, к акции уже присоединились Агрызский, Арский, Дрожжановский, Спасский, Чистопольский, Бугульминский, Кайбицкий и Алькеевский районы Татарстана, мечеть «Гаиля» Советского района Казани. Собрано уже более тонны бумаги. Но в этом году мы объявили еще и отдельный сбор бумаги и книг, на которых написаны имена Всевышнего Аллаха, аяты из Куръана и хадисы. Мусульманам известно, что такую бумагу нельзя выкидывать. А мы по утилизируем по шариату — сжигаем и золу закапываем. Бывает, что и книги старинные приносят, мы проверяем и передаем в издательский дом «Хузур», чтобы там изучили и при необходимости оцифровали.

Макулатура принимается по адресу: улица Габдуллы Тукая, 89, в будние дни с 09:00 до 17:00. Телефон для справок: +7 (843) 237-86-18, +7 (927) 033-31-42.

Альфред Мухаметрахимов

business-gazeta.ru