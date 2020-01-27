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ДУМ РТ объявляет конкурс для журналистов «Динем – Ислам, милләтем – татар» («Мой народ – моя гордость»)

ДУМ РТ объявляет конкурс для журналистов «Динем – Ислам, милләтем – татар» («Мой народ – моя гордость»)

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, Анонс, Төп яңалыклар, 27.01.2020 0 5

Духовное управление мусульман Республики Татарстан объявляет традиционный конкурс журналистских работ. Тема нынешнего конкурса — «Динем – Ислам, милләтем – татар» («Мой народ – моя гордость»). Конкурс проводится с целью привлечения внимания общественности и СМИ к Году родного языка, объявленного в Татарстане, проблемам сохранения, развития и изучения татарского языка, а также к роли Ислама в вопросах сохранения национальной идентичности. Таким образом, организаторы приглашают журналистов включиться в работу по повышению в представителях татарского народа национального самосознания, приобщению их к изучению родного языка и ценностей Ислама.

По результатам конкурса в рамках заданной темы будут выявлены 4 наилучшие творческие работы номинациях: «Лучший телевизионный материал», «Лучший радиорепортаж», «Лучшая публикация в печатном СМИ», «Лучшая интернет-публикация». В каждой из номинаций будут определены один победитель и призеры (2, 3 место) – их наградят дипломами и ДЕНЕЖНЫМИ ПРЕМИЯМИ:

  • — 1 место — 50 000 рублей,
  • — 2 место — 40 000 рублей
  • — 3 место — 30 000 рублей.

В конкурсе принимают участие журналистские материалы на татарском или русском языках, вышедшие в свет с 15 февраля по 30 сентября 2020 года. Один автор может участвовать в конкурсе по нескольким номинациям.

Заявки на участие в конкурсе и материалы принимаются до 30 сентября 2020 года по адресу: г.Казань, ул.Тукая, 38 в пресс-службе ДУМ РТ.

Телефон для справок: +7 (843) 237-59-39.

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