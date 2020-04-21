enrutat
Главная / ДУМ РТ совместно с «АК БАРС-Мед» запускает онлайн-марафон «Здоровый Рамадан»
ДУМ РТ совместно с «АК БАРС-Мед» запускает онлайн-марафон «Здоровый Рамадан»

ДУМ РТ совместно с «АК БАРС-Мед» запускает онлайн-марафон «Здоровый Рамадан»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, 21.04.2020 0 9

В первый день священного месяца стартует Всероссийский онлайн-марафон «Здоровый Рамадан». Участвуя в марафоне, вы не только приобретете полезные привычки, но и получите шанс выиграть многочисленные призы.

Организатор марафона – Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ – дарит уникальные переводы смыслов Корана на русском и татарском языках и их аудиоверсии на дисках, Коран, изложенный на одном большом плакате в рамке, а также подарочные карты на приобретение книг.

Генеральный партнер проекта – ООО «Страховая компания «АК БАРС-Мед» – предоставит победителям розыгрышей сертификаты на медицинское обследование check-up (профиль – на выбор), полисы добровольного медицинского страхования «Мобильный доктор» и спортивные наборы.

Онлайн-марафон «Здоровый Рамадан» пройдет на двух площадках – официальных группах портала Islam-Today.ru в Инстаграм и группах «ВКонтакте».

Ежедневно в аккаунтах будут публиковаться посты с заданиями, каждые 10 дней с помощью генератора случайных цифр под одним из постов разыграют призы. Первое задание участники получат 24 апреля в 20:00.

Ознакомиться с условиями участия и механикой онлайн-марафона «Здоровый Рамадан» можно в аккаунте социальной сети Инстаграм @islam_today_huzur.

dumrt.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.