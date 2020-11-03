2 ноября ДУМ РТ возобновило работу второго потока женских экспресс-курсов «Учимся читать Коран». Они рассчитаны на тех, кто не знает арабский алфавит и не владеет навыками по чтению Корана. Напомним, что второй поток женских экспресс-курсов стартовал еще в феврале 2020 года, но из-за пандемии занятия пришлось приостановить.

Сам проект — женские экспресс-курсы «Учимся читать Коран» начал реализоваться ДУМ РТ по многочисленным просьбам мусульман Татарстана в 2019 году. Данная инициатива является продолжением масштабного проекта «Школа одного дня», в рамках которого слушатели постигают азы Ислама и чтения намаза в течение нескольких уроков.

Для того, чтобы было легче читать сам Коран и размышлять о нем, устаз Лилия Ильясова призвала учениц учить арабский язык, читать смысловые переводы Корана на русском и татарском языках, подготовленные ДУМ РТ.

Женские экспресс-курсы будут проходить каждый понедельник с 16:00 до 18:00 в Галиевской мечети г. Казани. Планируется проведение 6 уроков по арабскому алфавиту, махраджу (произношению) сложных букв и правилам таджвида (особые правила чтения Корана), группе правил «Идгам», группе правил «Мад», твердым и мягким буквам, правилам и знакам остановки.

В Галеевской мечети, где реализуется проект «Учимся читать Коран» учитываются все санитарно-эпидемиологические требования: слушатели курсов должны быть в медицинских масках и пользоваться антисептиками при входе.

dumrt.ru