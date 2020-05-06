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ДУМ Рязанской области и Исламский культурный центр предлагают объединиться для оказания поддержки нуждающимся

ДУМ Рязанской области и Исламский культурный центр предлагают объединиться для оказания поддержки нуждающимся

в Новости, Слайдер, Религия, Благотворительность, Соотечественники, 06.05.2020 0 7

Продолжается вторая декада священного месяца Рамадан, в котором мусульмане соблюдают обязательный пост. В связи со сложившейся ситуацией в стране, многие наши братья и сестры оказались в тяжёлом финансовом положении. Люди растеряны, некоторые из них остались без средств к существованию и без места для проживания, без квартир. В связи с этим ДУМ Рязанской области и Исламский культурный центр Рязанской области (АНО ИКЦ) предлагает объединиться для оказания поддержки нуждающимся. Будут подготовленные продуктовые пакеты.

Подробнее на сайте http://dumro.ru

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