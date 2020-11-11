«Дус-иш» значит – друзья

С друзьями встретилась и пообщалась делегация местной татарской национально-культурной автономии города Новомосковска в Туле на большом и красивом празднике – фестивале «Национальный квартал».

Фестиваль прошел в рамках Дня Тульской области в городском пространстве «Искра» и собрал представителей разных национальных общественных организаций региона.

Открыл этот национальный форум министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин, который зачитал участникам приветственный адрес Губернатора Алексея Дюмина. В нем, в частности, говорилось: «Сегодня здесь собрались представители более 20 национальностей, проживающих в Тульской области. Важно, чтобы при этом все мы понимали друг друга, с уважением относились к неповторимой культуре наших народов. Потому что все мы часть великой и многонациональной России. Пусть наш общий труд будет способствовать развитию региона, поддержанию межконфессионального и межрелигиозного диалога, укреплению мира и согласия в обществе. Ведь именно в нашем единстве – сила Отечества».

Туляки и гости города познакомились с лучшими кулинарными шедеврами разных национальных кухонь и продегустировали их. Павильон новомосковской местной татарской национально-культурной автономии привлекал гостей фестиваля яркими,

красивыми костюмами участников и приготовленными из натуральных продуктов традиционными татарскими блюдами.

На пробу предлагались здесь сладкий чак-чак – мучное изделие, которое поливается обильно медом или сладким сиропом; губадия – татарский пирог – с творогом

и рисом; колбаса казы – традиционная колбаса из конины и многое другое. Национальная кухня – это часть татарской культуры, прокомментировал СМИ председатель автономии Фазол Насибуллин.

Другую важную часть культуры этого народа продемонстрировали юные участницы татарской национально-культурной автономии в концертной программе: они исполнили песню на татарском языке «Балаларым» («Деточки мои») и задорно станцевали

танец «Шаян Кызлар» («Озорные девчата»).