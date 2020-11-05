Две награды премии «Гордость нации» получили татарстанцы

В Москве прошла церемония вручения наград первой Всероссийской общественной премии «Гордость нации». Лауреатами в двух номинациях стали представители Татарстана.

Награду вручили за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России.

В номинации «За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики» лауреатом третьей степени стал проект заместителя Председателя Совета Ассамблеи народов Татарстана, директора Дома Дружбы народов Татарстана Ирека Шарипова.

Под руководством Ирека Ильдусовича был создан единый интернет—портал «Наш дом—Татарстан». Эта площадка объединяет 44 сайта национально—культурных объединений республики, муниципальных Домов дружбы и молодежной Ассамблеи народов Татарстана. Посетители портала могут общаться и получать информацию на 35 языках мира.

Награду Иреку Шарипову вручил заместитель Генерального директора, главный редактор информационного агентства ТАСС Михаил Петров.

В номинации «За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества» лауреатом третьей степени стал проект директора Менделеевского Дома Дружбы народов Фирузы Габдрахмановой и начальника управления культуры Менделеевского муниципального района Татарстана Екатерины Шигаповой.

Их проект этнофестиваль «Марийская восьмерка» направлен на сохранение национальных культурных ценностей марийского народа.

В 2019 году в нем участвовало около 2 тысяч человек –представители разных национальностей.

Награду лауреатам из Менделеевска вручила начальник Департамента национальной политики Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Татьяна Вагина.

Всего на конкурс подали около 700 заявок, в числе лауреатов участники из 17 российских регионов.

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