Движение «Бессмертный полк» поддержало инициативу Путина о переносе шествия на 2021 год

Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» поддержало решение президента России Владимира Путина перенести шествие Бессмертного полка на 2021 год, сказал ТАСС источник в руководстве движения в понедельник.

«Поскольку инициатива изначально исходила от центрального штаба движения, нам очень приятно что ее услышали <…> Поскольку эта инициатива прозвучала, в любом случае это очень здорово, что нас слышат, потому что очень важно, чтобы здоровье людей было сохранено. В этом году очень сложная, непростая ситуация, и несмотря на то, что мы очень хотим, чтобы шествие состоялось, мы ни в коем случае не хотим, чтобы оно состоялось во вред здоровью людей», — сказал собеседник агентства.

По его мнению, важно то, что эта тема начала обсуждаться в ответ на инициативу сопредседателя центрального штаба движения «Бессмертный полк России», народного артиста СССР Василия Ланового. «Если эта инициатива поддержана и понята, то отрадно, что эта инициатива была услышана и принята, и дальше будет уже следующий шаг сделан», — заключил собеседник ТАСС.

Ранее планировалось, что шествие «Бессмертного полка» состоится 26 июля. Как сообщила ТАСС в четверг пресс-секретарь объединенного общественного движения «Бессмертный полк России» Ольга Байбулова, новая дата проведения акции будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Василий Лановой, согласно сообщению пресс-службы, предложил провести шествие «Бессмертного полка» 9 мая 2021 года.

tass.ru