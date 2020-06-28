«Единая Россия» выдвинула Рустама Минниханова кандидатом в Президенты Татарстана

Региональное отделение «Единой России» выдвинуло кандидатом на должность Президента Татарстана Рустама Минниханова. Такое решение было поддержано большинством голосов на 32-й конференции ТРО ВПП «Единая Россия».
Как отметил Председатель Госсовета РТ, секретарь татарстанского отделения партии Фарид Мухаметшин, Рустам Минниханов «известен, деятелен, активен». Глава парламента назвал его «признанным авторитетным лидером республики, успешно возглавляющим Татарстан на протяжении 10 лет».
«До этого он эффективно проявил себя на посту Председателя Правительства республики. За него говорят впечатляющие достижения татарстанской экономики, десятки реализованных по его инициативе и под его руководством масштабных программ и проектов. Привлечены значительные инвестиционные средства в экономику республики. Татарстан стал узнаваемым на международной арене. Успешно проведены крупные мероприятия мирового масштаба», — добавил Фарид Мухаметшин.
Он упомянул, что одним из первых в качестве кандидата на должность Президента Татарстана Рустама Минниханова поддержал Президент России Владимир Путин.
Говоря о второй кандидатуре — министре транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленаре Сафине, Фарид Мухаметшин отметил его работу в Правительстве республики с 2010 года. «Принимает активное участие в реализации федеральных и республиканских программ в области дорожного строительства, курирует национальный проект „Безопасные и качественные автомобильные дороги“», — подчеркнул он.
По результатам тайного голосования большинство голосов участники конференции отдали за кандидатуру Рустама Минниханова.
Выборы Президента Татарстана назначены на 13 сентября этого года.