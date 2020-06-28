«Единая Россия» выдвинула Рустама Минниханова кандидатом в Президенты Татарстана

«До этого он эффективно проявил себя на посту Председателя Правительства республики. За него говорят впечатляющие достижения татарстанской экономики, десятки реализованных по его инициативе и под его руководством масштабных программ и проектов. Привлечены значительные инвестиционные средства в экономику республики. Татарстан стал узнаваемым на международной арене. Успешно проведены крупные мероприятия мирового масштаба», — добавил Фарид Мухаметшин.