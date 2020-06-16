Его девиз: идти вперед и побеждать!

Сулькарнаев Рафаил Саитович родился 15 июня в 1950 г. в деревне Татарский Сингуль, что и ныне на берегу красивейшего озера с одноименным названием. Это – Россия, Ялуторовский район Тюменской области. Учился в школе с татарским языком обучения вплоть до седьмого класса..

Семья Сулькарнаевых была многодетной. Так что трудностей хватало с лихвой. Мать из простой крестьянской семьи. С отцом они встретились на стройках Магнитки. Он служил в органах НКВД, дослужился до офицерского звания. Главы семейства не стало, когда Рафаилу исполнилось 15 лет. Так что пришлось подростку оставить учебу и пойти на работу в совхоз разнорабочим, чтобы быть помощником в семье.

Сложно было, трудно. Но молодой человек одолевал преграды, как говорят теперь, по мере их поступления. А помогали ему огромная любовь к родной музыке и песне. С детских лет имея склонность к игре на музыкальных инструментах, вокальный дар, обладая способностями к пластике и ритму танца, Рафаил был одним из активистов художественной самодеятельности. Где бы ни учился или работал – пел, танцевал, играл на гармони. И его способности были замечены и отмечены. Так он был направлен на 6- месячные курсы баянистов в музыкальную школу г. Ялуторовска. Затем по настоянию старшей сестры Анисы, заметившей дарование брата, продолжил обучение, став в итоге профессиональным культработником. Сестра помогла ему учиться дальше. Рафаил Сулькарнаев окончил Тюменское культпросветучилище в г. Тобольске, а позже и Челябинский. институт культуры.

Начинал работу в России в сельском Доме культуры художественным руководителем, затем в районном отделе культуры инспектором. Службу в армии проходил в гарнизонном Доме офицеров.Учебу в институте совмещал с работой в народном татаро-башкирском ансамбле песни и танца Дворца культуры Челябинского металлургического комбината. Многому научился тогда у руководителя, известного композитора- песенника Шагалеева Рамазана Нургалеевича. В ансамбле он был аккомпаниатором, танцором, солистом-вокалистом. В каникулярное время артисты много выступали с концертами по Южному Уралу.

По окончании института продолжил работу в Тюменском областном Доме народного творчества. Там он впервые в области организовал курсы повышения квалификации для руководителей татарских сельских и городских учреждений. Проводил фестивали-конкурсы национальных коллективов, был одним из инициаторов ведения на областном телевидении передачи «Клуб зажигает огни». Помогал талантливым татарским ребятам поступать в учебные заведения культуры и искусства.

В Казахстан приехал переводом по семейным обстоятельствам. Начал работать заведующим Куйбышевским райотделом культуры Кокчетавской области. С первых лет работы художественные коллективы района занимали призовые места на областных и региональных смотрах-конкурсах,

Избирался депутатом поселкового и районного Совета народных депутатов. За успешную работу в районе был переведен на должность художественного руководителя Кокшетауской областной филармонии.

Долгие годы он руководитель культпросветучилища им. Акана-сере, где тоже вклад его был весомым. Параллельно Р. Сулькарнаев занимался и общественной работой — член правления, заместитель председателя, председатель татаро-башкирского центра культуры. Член Ассамблеи народа Казахстана Акмолинской области.

Вместе с другими тогдашними лидерами татарского центра (И.Салахов, Х.Молдыбаев, Г. Закирова, Ф. Богапов и др.) участвовал в организации и проведении, первого татарского национального праздника области Сабантуй — в с. Имантау в 1990 г. Под его руководством центром татар и башкир Акмолинской области проведено немало значимых культурно- массовых мероприятий. Перечислять можно долго. Но наверное стоит назвать самые значимые из них. Это – фестиваль татарской культуры «Мин яратам сине, Кокшетау!», литературные вечера памяти Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля, декада татарского кино, праздники, ставшие традиционными «Сабантуй» и «Чак-чак байряме». А еще – участие во всех значимых мероприятиях областного центра, гастроли с народным ансамблем «Галиябану» по области и за ее пределами, помощь в издании и презентации книг о татарской диаспоре и др.

Наверное, в одиночестве сложно было бы решить поставленные задачи. А потому его главная опора – активисты центра, правление этнообъединения.

Имея творческие способности и в других сферах, увлекается литературным творчеством. Деятельность Р. Сулькарнаева отмечена грамотами Минкультуры СССР, Каз. ССР, МВД РК и УВД, благодарственными письмами городского и областного акиматов.

Вместе с супругой Валентиной Николаевной, тоже кстати, культработником, они воспитали замечательную дочь, помогают растить внуков.

В эти дни в жизни Рафаила Саитовича Сулькарнаева знаменательное событие – 70 лет со дня рождения. Как и принято, по традиции он задумывается о пройденном пути, оценивает и подводит итоги немалого отрезка жизни. Человек волевой, большой оптимист, постоянно обуреваемый новыми идеями юбиляр полон надежд, что намеченная цель будет достигнута и все проблемы разрешатся.

С юбилеем Вас, уважаемый Рафаил Саитович! Желаем еще долгие годы оставаться таким же энергичным, жизнерадостным. Удачи и здоровья!

ОО «Татар и башкир Акмолинской области». Казахстан.