Екатеринбургский ансамбль татарского и башкирского фольклора «Кугарсен» приглашает новых учеников!

Попадая в коллектив, дети учатся петь и танцевать, знакомятся с национальной культурой и обычаями народов Урала.

Уже после первого года обучения дети радуют своих родителей выступлениями не только на школьной сцене, но и на площадках города и области.

С каждым годом репертуар усложняется, а ребята всё больше привязываются к коллективу, там они находят самых верных друзей, с которыми они вместе переживают на конкурсах и радуются победам. «Кугарсен» не раз становился Дипломантом и Лауреатом региональных, российских и международных фестивалей и конкурсов. Участвовал в фестивалях европейских стран: Словакия, Польша, Чехия.

В репертуаре ансамбля песни и танцы не только башкир и татар, но и русские, итальянские, народные песни и современные. Благодоря такому разнообразию участники узнают культуру и обычаи разных народов.

В ансамбле башкирского и татарского фольклора «Кугарсен» занимаются ребята в возрасте от 6 до 17 лет. И даже заканчивая заниматься в ансамбле, ребята не расстаются с нами, у них здесь остаются лучшие друзья. Каждый год выпускники поздравляют коллектив на отчётном концерте, приводят заниматься своих младших братьев и сестёр. В следующем году ансамблю исполняется 30 лет! О прошлом юбилее Ural.tatar писал 5 лет назад.

Занятия проходят бесплатно в школе № 167, по адресу: ул. Фрезеровщиков, 84

Время зантий: по понедельникам, средам и пятницам:

Первая смена — с 10:30 до 13:15

Вторая смена — с 17:30 до 19:15.

Сменная обувь обязательна.

По всем вопросам: +7 (912) 638-46-41 — руководитель ансамбля Раеля Абдулловна

ural.tatar