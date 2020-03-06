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Екатеринбуржцев приглашают на концерт «Без булдырабыз!» с участием звёзд татарской эстрады

Екатеринбуржцев приглашают на концерт «Без булдырабыз!» с участием звёзд татарской эстрады

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, «К 100-летию образования ТАССР», 06.03.2020 Комментарии к записи Екатеринбуржцев приглашают на концерт «Без булдырабыз!» с участием звёзд татарской эстрады отключены 6

22 апреля в Концертном зале им. Лаврова (Уральский центр народного искусства) г.Екатеринбург состоится Гала-концерт, посвященный 100-летию образования ТАССР.

Юбилейная программа «Без булдырабыз» объединит прославленных мастеров искусств и именитые коллективы, которыми гордится не только татарский народ, но и весь мир. Участие в концерте примут как популярные артисты республики, так и известные выходцы из Татарстана, ведущие творческую деятельность в России и за рубежом.

Начало мероприятия в 19:00.

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