Экология здоровья. Осенние сюрпризы татарской национальной кухни в Карши

11 ноября 2020 года Татаро-башкирский национальный культурный центр Кашкадарьинской области при поддержке областного хокимията, средней общеобразовательной школы №15 города Карши провел очередную акцию.

Вниманию ее участников была предложена выставка-дегустация татарских блюд из тыквы: кабак белеше, кабак билен учпочмаклар, кабак буккене и другие. Почетное место на выставке татарской кулинарии занимало и такое традиционное блюдо, как чак-чак.

Мероприятие открыла директор центра Фирюза Ихсанова. Она выразила сердечную благодарность участникам мероприятия за то, что они изыскали возможность принять участие в очередном мероприятии центра.

«В пандемию для нас экология здоровья стала одной из самых актуальных тем. Еще Абу Али ибн Сина придавал особое значение осенней диетеке, говоря об опасности этого периода. Он указывал, что осенью пища должна быть легкой, человек обязан остерегаться переедания. Наша золотая осень дарит нам много возможностей для укрепления здоровья. Всем нам, живущим на благодатной земле Узбекистана, можно практически круглый год употреблять полезные овощи и фрукты, которые высоко ценятся на мировом рынке. Пищевые растения являются основными поставщиками углеводов, ценных ненасыщенных жирных кислот и других биологически активных веществ, которых нет в продуктах животного происхождения. Именно это качество и обуславливает их высокие лечебно-профилактические свойства. Почетное место в традиционной медицине и кухне татарского народа занимает тыква».

Программу акции продолжила инсценировка «Тетушка тыква приглашает». Зрители вместе с ее героями: Осенью, Дедушкой, Бабушкой, Внучкой и Кошкой, совершили увлекательное путешествие в город «Тыква» из страны овощей – Легумии. Они узнали много интересного о прошлом тыквы, ознакомились с шестью культурными и шестнадцатью дикими видами тыквы, а также с такими разновидностями тыквы, как патиссоны и цуккини. А самая привлекательная героиня сценки – Тыква, в исполнении Фарангиз Асланкуловой развеселила гостей акции интересными загадками и игрой по экологии здоровья.

Гость города «Тыква» Диана Ихсанова рассказала о таких полезных свойствах тыквы, как наличие антиоксидантов и бета-каротина, витаминов группы В, витаминов Е, РР, С, натрия и минеральных веществ, гидрата углерода и протеидов, других необходимых организму человека веществ. Мякоть тыквы содержит кремневую и фосфорную кислоты, клетчатку, белок. Употребление тыквы способствует подавлению роста туберкулезной палочки. Тыква полезна при лечении болезней сердца, почек, гипертонии, ожирения, холецистита и бессонницы. Из тыквы готовят много самых разнообразных блюд. Это и тыквенные каши, и оладьи, и жареная тыква, и сок из тыквы, и маринованная тыква в качестве ингредиента в салат из цветной капусты или в супы. Тыква (кабак) занимает почетное место в татарской кухне. Она поделилась собственным рецептом приготовления балиша (пирога) из тыквы, риса и мяса. Немаловажное место тыкве отведено в качестве надежного лечебного и косметического средства, а также в качестве сырья для кондитерских, декоративно-прикладных и других изделий. Наша задача – научить детей любить и выращивать новые сорта полезных овощей и фруктов

Дети выступили главными судьями выставки татарских блюд. Были отмечены блестящие кулинарные способности Румии ханум Хамзиной, представившей великолепные дуртпочмаки из тыквы. Буй-буй кабак или полосатая тыква с творожно-тыквенной начинкой, а также тыквенные учпочмаки Альфии ханум Бурнашевой порадовали детей.

Вниманию участников акции была предложена, и литературно-художественная композиция «Чак-чак». Стихи об этой знаменитой татарской сладости на русском, татарском и английском языках прочитали солистки ансамбля «Кояш» при Кашкадарьинском областном татаро-башкирском национальном культурном центре Алина Павлова, Динара Кудратова, Мадина Батыршина, Амина Эгамбердиева, а также Фарангиз Асланкулорва. Нажия ханум Ганеева увлекательно и обстоятельно рассказала об истории возникновения и пользе чак-чака.

Праздничный концерт открыли исполнением современного и цыганского танцев самые юные участницы ансамбля «Кояш» Сафира Хадиева и Амина Эгамбердиева. Различные вариации современных танцев продемонстрировали Парвина Нурматова, Фарангиз Очилова, Мохигуль Абдурахманова и Фарангиз Асланкулова. А яркие, красочные костюмы учащихся младших классов школы №15, исполнивших танец «Кадриль», мгновенно воссоздали русский колорит. Последовавший в их же исполнении узбекский танец явился еще одним примером плодотворного взаимообогащения культур Востока и Запада. Много положительных эмоций подарили зрителям юные гимнастки Каршинской детско-юношеской спортивной школы гимнастики, исполнивших андижанскую польку, современный танец и упражнение с булавами под руководством старшего тренера области, тренера высшей категории Веры Катаевой.

Фирюза Ибрагимова,

г.Карши, Республика Узбекистан