Экомаркет «Татарский дворик» Санкт-Петербурга набирает обороты

В Санкт-Петербурге, при поддержке Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области в октябре 2019 года стартовал необычный проект, призванный расширить сотрудничество между российскими регионами и народностями – на Хасанском рынке Санкт-Петербурга открылся экомаркет «Татарский дворик», предлагающий покупателям татарские продукты со всей России.

Данный проект направлен на развитие действующих Соглашений о торгово-экономических отношениях между Республикой Татарстан и Правительством г. Санкт-Петербурга, по ознакомлению жителей и гостей региона с национальной культурой татарского народа и высококачественной продовольственной продукцией халяль, произведенной в Республике Татарстан.

Сам проект — «Татарский дворик» доказал свою успешность и востребованность на рынке. Уже сейчас, единственная в Северной столице, расположенная на территории Хасановского рынка торгово-выставочная площадка, ежедневно посещается сотнями жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

С первых дней работы торгово-выставочной площадки, оформленной с использованием элементов национального декора, она привлекала большое внимание и интерес. «Татарский дворик» уже посетили более 20 тыс. человек.

На торгово-выставочной площадке представлены более 30 Татарстанских производителей сельхоз продукции.

Все чаще звучат просьбы увеличить количество площадок «Татарского дворика» и сделать татарстанскую продукцию доступной для жителей и других районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

На днях Заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстан Марат Зяббаров вручил ключи от новой автолавки председателю кооператива «Татарстанский дворик» Булату Шафигуллину. Машины были выделены по республиканской программе «30/70» благодаря Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову для организации выездной торговли. Глава Минсельхозпрода РТ выразил уверенность, что автолавки станут продолжением развития мобильного формата торговли и принесут большую пользу населению.

Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области оказывает всевозможную помощь авторам проекта в выстраивании деловых отношений с бизнес-сообществом региона, для расширения бизнеса.

В планах на 2020 год — увеличить проект до пяти торгово-выставочных площадок в Санкт Петербурге.