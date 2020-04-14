Есть вопросы о Рамадане? Задайте их специалисту по шариату в прямом эфире!

Завтра, 15 апреля, в 15:00 Духовное управление мусульман РТ проведет публичную онлайн-лекцию о Священном месяце Рамадан в прямом эфире социальной сети Instagram на странице @islam_today_huzur. Спикером выступит начальник отдела по вопросам шариата ДУМ РТ, и.о. казыя г.Казани, Коран-хафиз Булат хазрат Мубараков.

В прямом эфире все желающие смогут задать спикеру интересующие вопросы об аспектах соблюдения поста, достоинствах месяца Рамадан, о видах нарушений поста и пр. Также вопросы можно оставить под постом в аккаунте @islam_today_huzur социальной сети Instagram. Задать их можно на татарском и русском языках.

Примечательно, что в прямом эфире среди зрителей проведут и розыгрыш книги муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина «Ураза». Труд содержит подробные разъяснения об одном из пяти столпов Ислама, а также все правила соблюдения поста.

dumrt.ru