Наш город Волжский Волгоградской области молодой, цветущий и многонациональный. Между общественными и религиозными организациями города сложились добрые и уважительные отношения, и очень важно их беречь, укреплять и развивать.

Дружелюбие, уважение к людям разных национальностей не передается по наследству, в каждом поколении их надо воспитывать вновь и вновь, и чем раньше начнется формирование этих качеств, тем большую устойчивость они приобретут.

Волгоградская региональная общественная организация Татарский культурно-образовательный центр «Идель» совместно с МДОУ д/с №103 «Умка» разработали проект «Этноцентр «ВМестЕ» для дошкольников, который стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.

Для работы по вопросам поликультурного воспитания с дошкольниками на территории детского сада был организован круглый стол «Диалог культур в воспитании дошкольников», в котором приняли участие представители национальных диаспор, религиозных организаций г. Волжского. Встреча прошла в дружеской атмосфере. Участниками круглого стола были рассмотрены следующие вопросы: взаимодействие и взаимопонимание людей разных национальностей; формирование положительного отношения у дошкольников к ценностям национальной и Российской культур. Гости высказались о важности воспитания у детей дошкольного возраста интереса к культуре народов ближайшего окружения и поддержали идею создания единого этнокультурного образовательного пространства на базе МДОУ д/с № 103 «Умка» Этноцентра «ВМестЕ». Педагоги детского сада, в свою очередь, поделились опытом работы по знакомству детей с национальной культурой народов России.

6 ноября 2020 года в МДОУ д/с № 103 в онлайн режиме состоялось торжественное открытие этноцентра «ВМестЕ» (Все Мы Едины).

Участниками открытия стали представители национальных диаспор и общин г. Волжского, педагоги, родители и ребята детских садов города!

С приветственным словом выступили заведующий МДОУ д/с № 103 Ломакина Татьяна Николаевна и заместитель председателя Волгоградской региональной общественной организации Татарский культурно-образовательный центр «Идель» Мирошникова Альфия Амирзяновна.

Этноцентр «ВМестЕ» — это образовательная площадка с предметно-развивающей средой, наполненной различными объектами национальной культуры и искусства.

Открытие этноцентра «ВМестЕ» (Все Мы Едины) на базе ДОУ позволит организовать системную работу с этнокультурными объединениями города по формированию толерантного сознания дошкольников на основе диалога культур, с привлечением родителей и жителей города, а также совместную деятельность по знакомству с культурой друг друга и приобщению к обычаям и традициям народов России. В проекте примут участие не только воспитанники ДОУ № 103, но и воспитанники из близлежащих садов, с последующим привлечением и транслированием опыта для всех дошкольных учреждений города.

Этноцентр «ВМестЕ» — это возможность не только получить знание о культуре, но и возможность (главное!) проживания в культуре и в традициях народов ближайшего окружения. Реализация идеи диалога и равенства наций, взаимное духовное обогащение будут восстанавливать этот хрупкий мир, и учить бережному отношению добрососедства.

Заместитель председателя ВРОО Татарский культурно-образовательный центр «Идель» Мирошникова Альфия Амирзяновна