«Это такой же символ, как башня Сююмбике»: что на самом деле ждет медресе «Мухаммадия»?

В соцсетях распространились слухи о сносе памятника истории, но в самом заведении призвали «не верить фейкам» и «не поддаваться смуте»

У здания медресе 1882 года, в котором учились Галиаскар Камал и Фатих Амирхан, появились защитники. Опубликованная от лица студентов и выпускников «Мухаммадии» петиция в адрес президента РТ содержит требования спасти историческое здание от сноса. Однако, как выяснил «БИЗНЕС Online», само медресе только обновят, а вот двухэтажное здание общежития, которое не обладает исторической ценностью, заменят новым четырехэтажным учебным корпусом для нужд шакирдов.

«ВСЕ БЫЛО БЫ ХОРОШО, ЕСЛИ БЫ НЕ ПЛАНИРОВАЛОСЬ РАЗРУШИТЬ ВАЖНУЮ ЧАСТЬ ЭТОГО КОМПЛЕКСА…»

Петиция с призывом сохранить историческое наследие медресе «Мухаммадия», взбудоражившая соцсети и телеграм-каналы, появилась в сети накануне. К утру сегодняшнего дня ее подписали почти 400 человек. Авторы обращения выбрали адресатом президента РТ Рустама Минниханова. Они обеспокоены тем, что с началом 2020 года стартуют работы по реконструкции памятника архитектуры республиканского значения — комплекса зданий медресе. Как известно, здесь учились писатель и драматург Галиаскар Камал, революционер-большевик Хусаин Ямашев, писатель и общественный деятель Фатих Амирхан, драматург и артист Карим Тинчурин, писатель Мажит Гафури, революционер-большевик Камиль Якубов, один из первых татарских композиторов Султан Габяши.

«Все было бы хорошо, если бы не планировалось разрушить важную часть этого комплекса — здание по адресу улица Габдуллы Тукая, 34а, где с 90-х годов прошлого века по сегодняшний день организована основная часть образовательного процесса медресе, — сообщается в петиции. — На его месте по проекту предусмотрена постройка нового здания».

Авторы обращения — студенты и выпускники «Мухаммадии» — подчеркивают, что строить что-то новое за счет сноса исторического объекта неприемлемо, и выступают за сохранение этого старинного здания. «Оно близко к сердцу каждого из нас, и время, проведенное в его стенах, — самая лучшая и светлая часть нашей жизни, — отмечают они. — Объект не аварийный, в хорошем состоянии, никому не мешает».

Помимо просьбы оставить здание медресе, авторы обращения указывают на необходимость сохранить права пользования этим комплексом за «Мухаммадией».

Петиция получила распространение в соцсетях, а авторы телеграм-каналов выражали свое удивление тем, что в самом центре Казани якобы ради интересов девелоперов сносится историческое здание.

«О СНОСЕ РЕЧИ НЕ ИДЕТ»

Однако председатель комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин заявил, что о сносе речи не идет. Он пояснил, что комплекс «Здание медресе „Мухамадия“» имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Этот статус был присвоен еще в 1986 году в соответствии с постановлением Совета министров ТАССР от 1987 года. Тогда при определении пообъектного состава комплекса проведены глубокие исторические исследования, и по итогам на охрану поставлено только два здания — трехэтажного галеевского и одноэтажного сагитовского медресе. «Согласно историческим материалам, сначала в 1883 году на этом месте было построено одноэтажное здание медресе по проекту архитектора М. Ермолаева, в 1885-м А. Сайдашев надстроил к нему второй этаж, а в 1886-м купец Утямышев возвел третий, — сказал председатель комитета. — Объект постоянно перестраивался. К началу XX века он приобрел сложную конфигурацию».

Оба этих здания в 2020 году ждет бережная реставрация. По словам Гущина, при подготовке проектной документации комитет провел научные и исторические исследования, проект реставрации прошел общественное обсуждение и согласован в октябре 2018-го. В рамках реставрации будут восстановлены утраченные парапетные ограждения, заменены оконные и дверные заполнения на новые, сделанные по историческим образцам, заменена деревянная обрешетка кровли и сама кровля. Запланированы работы в части обследования и усиления фундаментов, а также решены вопросы с гидроизоляцией. «Сегодня здание признано неудовлетворительным и после того, как закончится реставрация, будет пригодно для современной эксплуатации», — подчеркнул собеседник издания.

Строение же, сохранения которого требуют авторы петиции, — двухэтажное общежитие при медресе площадью 637 кв. метров. Оно находится вне территории объекта культурного наследия, не состоит в охранных реестрах, не является градоформирующим объектом. «В разные годы в отношении здания проводились исследования, в том числе комитетом, и оснований для включения его в реестр выявленных объектов культурного наследия нет, — добавил председатель комитета. — Говорить сейчас об уникальной историко-культурной ценности этого общежития не приходится, так как оно в большей степени искажено современными капитальными одно- и двухэтажными пристройками. Как нам известно, у ДУМ РТ имеются намерения расширить материальную техническую базу и отстроить новое общежитие».

«ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ МЕДРЕСЕ СНОВА БУДЕТ СЛУЖИТЬ НАРОДУ. ПРОСИМ НЕ ПОДДАВАТЬСЯ СМУТЕ».

Источник нашего издания, который пожелал остаться неназванным, добавил, что все здания, о которых идет речь, принадлежат ДУМ РТ и вопрос реконструкции не несет в себе коммерческой подоплеки. «ДУМ озабочено развитием данных объектов, например, ему не хватает учебных корпусов, потому принято решение преобразовать двухэтажный новодел общежития в трехэтажное здание (три этажа плюс мансарда — прим. ред.), в этом для управления сейчас приоритет, — заметил собеседник „БИЗНЕС Online“. — Но пока только планы, они еще не прошли ни градсовет, ни межведомственные комиссии, есть лишь намерение ДУМ РТ».

В самом духовном управлении мусульман Татарстана информацию о том, что здание медресе «Мухаммадия» будет разрушено, также категорически отрицают. Начальник пресс-службы ДУМ РТ Резеда Закирова, отвечая на запрос «БИЗНЕС Online», заявила, что у объекта была потребность в капитальном ремонте: «Здание, в котором сегодня ведутся занятия, не соответствует нормам и требованиям действующего законодательства для организации учебного процесса, а строение, в котором ныне размещено общежитие, находится в аварийном состоянии».

Заместитель директора по учебной работе Казанского высшего мусульманского медресе «Мухаммадия» Зульфат Габдуллин в телефонном разговоре с нашим корреспондентом назвал известие о сносе здания фейком. Он разместил также в сетях видеообращение на татарском языке к общественности с призывом не поддаваться «смуте», которая сейчас распространяется в интернете: «В социальных сетях появилась информация, что медресе „Мухаммадия“ разрушают, уничтожают. Все это не правда, так как оно народное медресе, служило народу и, даст бог, в дальнейшем будет продолжать. На самом деле сейчас в медресе „Мухаммадия“ затеваются большие строительно-реставрационные работы, все они делаются по договоренности с его руководством. После их окончания медресе снова будет служить народу, и здесь нет никаких разногласий. Мы просим вас не поддаваться смуте».

И Зульфат хазрат, и Закирова не смогли ответить, кто является автором петиции, а также вброса информации в интернете, но на 100% уверены, что это было сделано не шакирдами или преподавателями медресе «Мухаммадия».

ИСТОРИЯ И ВЫПУСКНИКИ МЕДРЕСЕ «МУХАММАДИЯ»

Медресе «Мухаммадия» и правда было одним из самых известных учебных заведений среди татар России. Основоположником его являлся преподаватель Галимжан Баруди (Галеев). На рубеже XX века он был известен как видный просветитель, знаток религии, реформатор и философ.

История медресе разбивается на несколько этапов. В 1882 году отец Баруди Мухаммеджан Галеев основал одноэтажное каменное здание, 16 м в длину и 8 — в ширину. В честь первого основоположника Мухаммеджана медресе назвали «Мухаммадией», также от его фамилии оно звалось «Галеевское медресе». В 1898-м деревянное здание было полностью уничтожено пожаром. Через некоторое время на помощь пришли состоятельные знакомые Баруди, с их помощью построено новое каменное уже двухэтажное медресе. В 1901 году мэр Казани Александр Лебедев дал разрешение на возведение трехэтажного здания. Баруди приложил много усилий, чтобы современный уклад медресе соответствовал санитарно-гигиеническим требованиям того периода. Оно имело при себе столовую, кухню, больницу, мастерскую обуви, лесничество, переплет книг, огород. Зимой студенты катались на коньках в зимнем саду.

Во время открытия «Мухаммадия» ничем ни отличалась от других учебных заведений, лишь по инициативе Баруди в программу обучения были включены новые дисциплины, такие как арабский язык и религиоведение. В дальнейшем студенты стали выпускать свои газеты, такие как «Мухаммадия», «Телескоп», «Манзаратуль-галям», «Телчан» и др. В 1906 году в медресе образовался свой профессиональный театр, в учебную программу были введены светские дисциплины, такие как математика, география, природоведение и т. д. К тому времени учебное заведение превратилось в многоступенчатое медресе, где обучение было в течение 12 лет, а в 1913-м оно стало 14-летним: 5 лет — начальное образование (ибтидаия), 6 лет — среднее (санавия), 3 года — высший и завершающий курс (галия), а также не входящий в систему обучения 1 год подготовительных курсов.

«Мухаммадия» была известна не только у татар, но и в среде турецких народов. За 36 лет своего существования медресе выпустило более тысячи студентов и дало им начальное, среднее и высшее духовное образование. Среди выпускников были такие известные личности, как Хусаин Ямашев, Махмуд Дулат-Гали, Камил Якуб, Галиаскар Камал, Карим Тинчурин, Салих Сайдашев, Фатих Амирхан, Наки Исанбет, Мажит Гафури и др.

«МУХАММАДИЯ» — ТАКОЙ ЖЕ НАШ СИМВОЛ, КАК БАШНЯ СЮЮМБИКЕ, КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ, БОЛГАР» Один из источников в мусульманских кругах сообщил «БИЗНЕС Online», что в медресе «Мухаммадия» реставрационные работы проводятся уже около трех лет и, видимо, отсюда идут слухи о разрушении здания. Дело в том, что объект представляет из себя историческую ценность, поэтому все работы строго согласовываются с министерством культуры. «Мухаммадия» входит в общий комплекс ДУМ РТ, где расположена также Галеевская мечеть и резиденция муфтия. Известный татарстанский исламовед Азат Ахунов сравнивает медресе «Мухаммадия» с мечетью Марджани, которая единственная в Казани функционировала в советское время. «Большинство религиозных деятелей, деятелей науки и культуры являются выпускниками данного медресе. „Мухаммадия“ — такой же наш символ, как башня Сююмбике, мечеть Марджани, Казанский кремль, Болгар», — заявил он. По словам собеседника издания, в постсоветский период именно «Мухаммадия» стала первой кузницей кадров для вновь открывшихся мечетей. «Надо сделать все, чтобы, во-первых, медресе сохранилось как учебное заведение, которое будет продолжать традиции, начатые в конце XIX – начале XX века, во-вторых, нужно спасти максимально само здание, не пожалеть средств на то, чтобы комплекс этих объектов остался в том первозданном виде, в котором он был задуман и построен. Отрицательных примеров разрушения даже у нас в Казани достаточно», — говорит исламовед. Он напомнил, как вместо «Номеров „Булгар“», в которых жил Габдулла Тукай, построили новый жилой комплекс. «Это грубо искаженный новодел, уже не номера „Булгар“, а совсем другое, — заметил он. — Я боюсь, как бы данная история не повторилась и с медресе „Мухаммадия“. Конечно, снести и заново построить будет дешевле, но надо приложить все силы и возможности, чтобы сохранить исторический облик здания». По словам ученого, «при желании, если будет политическая воля, найдутся реальные средства и это вполне выполнимая задача». Примеров тому предостаточно, в том числе расположенная в одном религиозном комплексе с медресе «Мухаммадия» и резиденцией муфтия Галеевская мечеть.