«Этот памятник – чтобы поднять дух татарского народа!»: где в Казани поставить Сююмбике?

Сдвинулась с мертвой точки история с появлением в Казани памятника царице Сююмбике. О том, что такой в столице Татарстана появится, в конце 2019-го публично говорил Рустам Минниханов, награждая памятной медалью автора идеи, художника и скульптора, заслуженного деятеля искусств Казахстана и народного художника РТ Камиля Муллашева. Все упиралось в выбор места и высоты монумента. И вот, по информации «БИЗНЕС Online», появился вариант, устраивающий обе стороны. Но как отреагирует общественность?



НА ВЪЕЗДЕ В ГОРОД?

Как стало известно «БИЗНЕС Online», у проекта памятника царице Сююмбике в Казани, который вот уже не первый год вынашивает скульптор Камиль Муллашев, наконец-то появился реальный шанс на реализацию. Власти предложили художнику в качестве места для монумента пересечение Оренбургского тракта и улицы академика Парина, рядом с Поволжской академией спорта на пути в казанский аэропорт им. Тукая. Именно здесь может появиться 18-метровый памятник, правда, бо́льшую часть высоты которого составляет постамент. Муллашев уже направил в министерство культуры свой проект — согласно ему, помимо самого памятника, который будет располагаться посреди дорожного кольца, здесь должны появиться подземный переход и парковка на 50 машино-мест.



Источники газеты в министерстве культуры РТ и исполкоме Казани подтвердили, что новый проект не является исключительно «хотелками» автора, в ведомствах действительно проходят совещания, на которых обсуждается данный вопрос. Добавим, что изначально памятник Сююмбике как раз и должны были поставить к 100-летию ТАССР.



Однако собеседники «БИЗНЕС Online» утверждают, что вопрос о локации продолжает вызывать дискуссии. Но в любом случае, если речь идет о 18-метровой скульптуре, она может быть поставлена, скорее всего, только недалеко от въезда в город: либо на том самом пересечении Оренбургского тракта и Парина, либо в районе Горьковского шоссе. Что касается других потенциальных мест, то в этом случае, видимо, высоту памятника придется уменьшать. Называют, к примеру, территорию между улицами Фрунзе и Болотникова, где скоро должна появиться зеленая зона.

МИННИХАНОВ: «ОН СДЕЛАЛ ОЧЕНЬ КРАСИВЫЕ СКУЛЬПТУРЫ СЮЮМБИКЕ, В СЛЕДУЮЩИЙ ВАШ ПРИЕЗД ПАМЯТНИК БУДЕТ»

Напомним, о том, что памятник царице Казанского ханства появится в столице Татарстана, в декабре прошлого сообщил сам Рустам Минниханов. Награждая автора скульптуры Муллашева памятной медалью, президент Татарстана сказал: «Мы договорились, что установим скульптуру Сююмбике». Обращаясь к министру культуры Ираде Аюповой, глава республики добавил: «Он сделал очень красивые скульптуры Сююмбике, в следующий ваш приезд памятник будет». Сам же лауреат государственной премии РТ им. Тукая и обладатель серебряной медали Академии художеств Франции признался, что данную идею вынашивал с 2002 года и начальный вариант даже показывал первому президенту республики Минтимеру Шаймиеву.



Причем, по замыслу Муллашева, изначально Сююмбике должна была появиться либо на территории Казанского кремля, либо напротив цирка. Но в этом вопросе у художника были серьезные расхождения с властями. Прежде всего это касается размеров статуи. Автор рассчитывал установить на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО изваяние высотой 13 м, а министерство культуры предлагало ограничиться двухметровым арт-объектом.

Существует приказ минкультуры России от 01.09.2015 №2324 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения „Ансамбль Казанского кремля XVI–XVIII веков“». «Этот приказ запрещает новое строительство. Установка скульптуры под запрет не попадает. Исходя из документов, полагаю возможным рассмотрение этого вопроса, но при условии согласования с министерством культуры РФ, учитывая, что объект включен в список всемирного наследия», — рассказывал ранее председатель комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. Однако, по словам Муллашева, министерство культуры России не согласовало установку многометровой скульптуры не только около стен Казанского кремля, но и в парке Тысячелетия неподалеку от торгового центра «Кольцо».

«ЧТОБЫ ПОДНЯТЬ ДУХ ТАТАРСКОГО НАРОДА»

О судьбе проекта мы поговорили с самим заслуженным деятелем искусств Казахстана и народным художником Татарстана Муллашевым.

— Камиль Валиахмедович, правда ли, что появился вариант с появлением вашей Сююмбике в Казани на пересечении Оренбургского тракта и улицы академика Парина?

— По крайней мере, там можно поставить памятник во весь его рост. Высота памятника определяет его значимость, и парковая скульптура — это не тот масштаб, который присущ царице Сююмбике. По значимости выбирается место, по месту — пространство, площадь, дальность и т. д. Памятник Сююмбике по своей значимости должен быть очень высоким. Он должен быть символом Татарстана. Поэтому в последнее время я требовал, чтобы высота памятника от земли до макушки, то есть вместе с постаментом, была не менее 18 метров.

— Эпопея с вашим проектом длится уже не один год.

— На протяжении последних трех лет после того, как Рустам Минниханов своим распоряжением одобрил установку памятника Сююмбике. Правда, сначала планировали установить его в Набережных Челнах, но позже — в Казани.

С тех пор я разрабатывал проекты — сначала, чтобы установить рядом с Казанским кремлем на площади Тысячелетия. Но мэрия и минкультуры постоянно просили, чтобы я уменьшил высоту памятника до размеров ниже 4 метров. Но в таком случае постамент должен быть высотой 1,5–2 метра, это меньше человеческого роста. Даже с точки зрения профессионала так не делается.

Потом решили установить в парке Тысячелетия, мы на протяжении трех месяцев разрабатывали новый проект установки памятника на данной площадке, но нам постоянно говорили, что весь центр Казани находится под охраной ЮНЕСКО, и здесь запрещено ставить памятники. Но Сююмбике оживила бы парк Тысячелетия, который сейчас выглядит заброшенным. К тому же он не соответствует уже современным требованиям и поэтому пустует.

— Но предлагали какие-то варианты по парку Тысячелетия?

— Предлагали уменьшить монументальную скульптуру до размеров декоративного садово-паркового памятника. Но я не согласился на такой вариант, потому что этот памятник — символ истории и культуры татарского народа. Сююмбике — это наша легендарная царица, символ Казанского ханства, повторяю, ее нельзя ставить как парковую скульптуру. Этот памятник нужен для того, чтобы поднять дух татарского народа, чтобы почувствовали: Казань — это центр татарского мира!



— И теперь вы разработали проект для Оренбургского тракта и Парина.

— Я долго спорил, написал сотни писем, обращался лично к президенту, но минкультуры и мэрия Казани не давали мне конкретного ответа. Они говорили, что центр города — запретная сторона, а вот в сторону аэропорта на окраине города поставить можно. Я согласился. Уже месяц назад разработал новый проект, сейчас он находится в минкульте РТ на рассмотрении. Но до сих пор ответа нет.



«18 МЕТРОВ — ЭТО УЖЕ ПОЧТИ РОДИНА-МАТЬ В ВОЛГОГРАДЕ ИЛИ КИЕВЕ!»

Между тем место, расположенное в значительном отдалении от туристического и исторического центра Казани, может не устроить уже татарскую общественность. Поэтому в истории с выбором локации для памятника Сююмбике пока рано ставить точку — предстоит пройти еще и общественные слушания.

Так где же самое подходящее место для монумента казанской царице? Один из авторов проекта мечети Кул Шариф — архитектор Айвар Саттаров — уверен, что скульптору лучше пойти на уступки и поставить четырехметровый памятник Сююмбике у стен Казанского кремля на площади Тысячелетия. «Такой высоты достаточно. Почему именно там? Потому что Сююмбике вывезли из Казанского кремля. Это связано с историей, а история важнее, чем размер. А 18-метровую скульптуру можно поставить где-нибудь в Набережных Челнах, например, на проспекте Сююмбике», — сказал он в беседе с корреспондентом «БИЗНЕС Online». Сам архитектор так видит трактовку памятника: Сююмбике со своим сыном Утямышем в лодке на Казанке бросает прощальный взгляд на Казанский кремль. «18 метров — это уже почти „Родина-мать“ в Волгограде или Киеве!» — отмечает Саттаров.



Историк, автор книги «Казанская царица Сююмбике в истории народов России» Булат Рахимзянов в беседе с нашим корреспондентом отметил, что в целом против постройки любых памятников. «Я солидарен с принципом „не сотвори себе кумира“, а любой памятник — это кумир. Но, если установка монумента неизбежна, думаю, что Кремль для этого подойдет более всего», — отметил он (на самом деле высота скульптуры «Родина-мать» в Волгограде — 87 метров, а в Киеве — 102 метра).



business-gazeta.ru