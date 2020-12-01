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Ежегодный фестиваль национальной культуры «Волжские звездочки» прошел в онлайн-формате

Ежегодный фестиваль национальной культуры «Волжские звездочки» прошел в онлайн-формате

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 01.12.2020 0 4

27 ноября состоялся ежегодный фестиваль национальной культуры «Волжские звездочки» в онлайн-формате. Организаторами выступили региональная татарская национально-культурная автономия Саратовской области при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области.

Министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина в приветствии участникам отметила, что, изучая национальную культуру, мы становимся духовно богаче и расширяем свои познания, так как культура каждого народа самобытна, уникальна и многогранна.

Детские коллективы и индивидуальные исполнители  Балаковского, Базарно-Карабулакского, Дергачевского, Петровского, Пугачевского, Саратовского районов, а также из города Саратова прислали на конкурс свои выступления. Школьники от 7 до 17 лет представили хореографические номера, поэтические и вокальные выступления. Самым юным участником национального фестиваля из школьников стал семилетний Динислям Акчурин, он вместе с отцом Расимом Рушановичем исполнил песню на татарском языке, юный исполнитель с 4-х лет занимается вокалом.

В художественном чтении победителями признаны Акчурина Камила  из села Сафаровка Дергачевского района,  Мадина  Нарбикова из города Пугачева,   Самира Хубеева  из Саратова.

В хореографии первые места в трех возрастных категориях заняли танцевальный ансамбль Национальной татарской гимназии «Яшлек», танцевальный ансамбль «Забава» и коллектив татарского  детского сада Чишмә из Саратова.

В вокальном жанре лучшими стали Самира Тугушева, Динислям Акчурин и Зарина Манжинова.

Алексей Поленов

kultura64.ru

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