Фарид Бикчантаев: «Наше решение было верным»

В Казани завершился VI Международный театрально-образовательный форум «Науруз», проходивший в этом году в формате онлайн. Во время фестиваля во было проведено 135 часов лекций и практических занятий. Впервые в своей истории популярный фестиваль прошел в онлайн-формате.

В форуме приняли участие 700 человек из 33 регионов России и 4 стран СНГ. 19 педагогов из Татарстана, России, Польши, Колумбии, Бразилии, Германии провели 90 лекций и практических занятий. Курс занятий в общей сложности длился 135 часов, уточнили в пресс-службе Министерства культуры РТ. В качестве мероприятия, подводившего итоги фестиваля в Казани был проведен круглый сто – тоже онлайн, в режиме видеоконференции, на котором выступили организаторы, педагоги и участники форума, делясь впечатлениями от фестиваля непривычной формы.

«Я все это время ходил по пустому театру и наблюдал за тем, как проходят занятия, заглядывая в кабинеты к модераторам. И театр, как это ни странно звучит, наполнялся таким количеством идей и эмоций, что как-то постепенно сомнения, которые безусловно, были у нас, когда мы приняли решение не отказываться, а все-таки провести наш форум в онлайн-формате, постепенно улетучивались сами собой. Хотя и не хватало живого общения, конечно, но было все-таки ощущение того, что все это не зря, что принятое нами решение было верным», — поделился своими впечатлениями художественный руководитель форума, главный режиссер ТГАТ им.Г.Камала Фарид Бикчантаев.

«Мы пригласили всех участников на круглый стол по итогам VI Форума «Науруз», чтобы обменяться мнениями о работе нынешнего форума. Обычно мы делали это, собираясь на Малой сцене нашего театра. И в этом году мы не можем пропустить этот важный для нас разговор. Мы благодарим руководство Республики, Президента Рустама Нургалеевича Минниханова, Министерство культуры и Ираду Хафизяновну Аюпову за поддержку нашего начинания», — подвел итоги форума директор «Науруза» и ТГАТ им.Г.Камала Ильфир Якупов.

В рамках Форума «Науруз» под эгидой Международного института театра (Юнеско), Сети высшего образования в области сценических искусств МИТ/Юнеско и при личном участии генерального директора Сети Тобиаса Бианконе прошла Международная научная конференция «Вызов разуму», посвященная новым направлениям театрального тренинга. Вдохновителем, художественным руководителем и куратором конференции стал наш давний друг, постоянный педагог Науруза — режиссер, кандидат искусствоведения, автор книг по театральной педагогике, художественный руководитель Института Театрального тренинга AKT-ZENT/MIT в Германии Юрий Леонович Альшиц. В конференции приняли участие педагоги и исследователи театра из Германии, Китая, Швейцарии, Румынии, Мексики, Италии, Иордании, Сингапура, Колумбии, Гонконга, Польши, России (Республика Татарстан). В общей сложности в конференции поучаствовали более 350 человек из 50 стран мира, 200 из которых россияне.

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