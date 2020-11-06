Фарид Мухаметшин: Конституция Татарстана будет жить и работать во благо каждого

В Конституции Татарстана заложен очень высокий потенциал, который отвечает на многие вызовы. Поэтому Основной закон и впредь будет служить надежной гарантией успешного политического и экономического развития республики, благополучия его граждан. Об этом сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в праздничном обращении к жителям республики.

«Поздравляю жителей Татарстана с наступающим Днем принятия Конституции РТ. В республике много делается для правового просвещения, на это нацелены институты общества и власти. Хочу поблагодарить за то, что — по нашим оценкам — знание Основного закона и законопослушание находятся в Татарстане на высоком уровне. Хочу заверить, что Конституция РТ и дальше будет жить, работать во благо каждого жителя и всей республики в целом», — подчеркнул Мухаметшин.

Основной закон Татарстана был принят Верховным советом республики 6 ноября 1992 года. Конституция Татарстана стала первой, принятой на постсоветском пространстве. О том, как создавался исторически важный для республики документ, читайте на портале «События».

tatar-inform.ru