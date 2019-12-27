Фарид Мухаметшин принял участие в церемонии прощания с Махмутом Гареевым в Москве

В прошедшей сегодня в Москве церемонии прощания с президентом Академии военных наук – генералом армии Махмутом Гареевым приняла участие делегация Татарстана во главе с Председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным, сообщает пресс-служба парламента республики.

На гражданской панихиде министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что Махмут Гареев оставил глубокий след в жизни, становлении и развитии Российской армии.

Фарид Мухаметшин передал слова соболезнования родным и близким Махмута Гареева от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова и Госсоветника республики Минтимера Шаймиева.

«Махмут Гареев – выдающийся сын татарского народа. Вместе с ним уходит целая эпоха людей, которые до последнего дыхания служили своей Родине. Единожды приняв присягу в юности, Махмут Гареев до 96 лет с особой ответственностью относился ко взятым на себя обязательствам, был человеком высокой чести и достоинства», – подчеркнул глава парламента РТ.

По словам Мухаметшина, легендарный генерал постоянно поддерживал связь с республикой. «Мы благодарны Махмуту Ахметовичу, который до последнего дня вел большую просветительскую работу по восстановлению исторической справедливости и развенчанию фальсификаций подвига советского народа в Великой Отечественной войне. Во многом благодаря его исследовательской деятельности был развенчан миф о предательстве татарского поэта Мусы Джалиля и документально подтвержден его подвиг, тем самым возвращено доброе имя героя», – отметил Председатель Госсовета.

Фарид Мухаметшин заверил, что память о военачальнике будет сохраняться на протяжении долгих лет.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев скончался на 97-м году жизни 25 декабря. После гражданской панихиды его похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким генерала, назвав его «настоящим патриотом».

tatar-inform.ru