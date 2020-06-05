Фарид Мухаметшин вручил памятные знаки в честь 100-летия ТАССР национальным автономиям

Памятные знаки «100 лет образования ТАССР» вручил сегодня руководителям национально-культурных автономий республики Председатель Госсовета, председатель совета Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин. Награды получили 25 человек.
«100-летие образования ТАССР для нас – историческая дата. В развитии республики участвовало огромное количество людей, и все то, что сегодня мы имеем, удалось сделать нашему трудолюбивому многонациональному народу. Вы вносили вклад в развитие республики каждый на своем рабочем месте своим трудом», – сказал собравшимся глава парламента на торжественной церемонии в Доме дружбы народов РТ.
По его мнению, в том числе и благодаря работе, проводимой национально-культурными автономиями, в республике сохраняется межнациональный мир и межконфессиональное согласие.
Фарид Мухаметшин заметил, что в год 100-летия ТАССР в республике планировали провести много мероприятий, но пандемия Covid-19 внесла свои коррективы. «Мы ряд мероприятий отложили на вторую половину лета. Надеюсь, что ситуация с коронавирусом улучшится, реальные предпосылки к этому имеются. Есть тенденция к снижению числа заболевших, а это значит, что ограничительные меры постепенно будут снижаться», – добавил он.
В целом, по его словам, за прошедшие сто лет республика «в своем развитии сделала очень серьезный шаг для дальнейшего движения вперед». «Сегодня Татарстан является одним из передовых регионов в экономике, в разных отраслях народного хозяйства», – констатировал Мухаметшин.
Памятный знак «100 лет образования Татарской АССР» учрежден решением оргкомитета по подготовке и проведению празднования векового юбилея республики в августе 2019 года. Он вручается гражданам, внесшим существенный вклад в государственное, социально-экономическое, научное и культурное развитие Татарстана.
Ассамблея народов РТ включает более 240 национально-культурных общественных объединений. По всей республике работают 19 представительств ассамблеи, 12 домов и центров дружбы народов.
Надежда Гордеева