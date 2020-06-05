Фарид Мухаметшин вручил памятные знаки в честь 100-летия ТАССР национальным автономиям

Фарид Мухаметшин заметил, что в год 100-летия ТАССР в республике планировали провести много мероприятий, но пандемия Covid-19 внесла свои коррективы. «Мы ряд мероприятий отложили на вторую половину лета. Надеюсь, что ситуация с коронавирусом улучшится, реальные предпосылки к этому имеются. Есть тенденция к снижению числа заболевших, а это значит, что ограничительные меры постепенно будут снижаться», – добавил он.