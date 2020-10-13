Фарида Гренда: «Я тоже решила вышить полотенце»

К 100-летию Республики Татарстан обществом татарских женщин «Ак калфак» был организован конкурс вышитых полотенец. Мы увидели на фотографиях, как вышивают женщины из разных уголков Татарстана и России.

Полотенце — это символ крепкой татарской семьи, символ праздничных традиций на Сабантуе; на свадьбах преподносили полотенца в качестве подарка.

«В августе модельер Челябинского Дома мод Лилия Фазулова продемонстрировала свои работы по вышивке в Постоянном Представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Я тоже решила вышить полотенце. Для этого я освоила тамбурный шов, изучила в интернете вышивку гладью и вот моя работа — полотенце с татарским национальным узором и надписью «Санкт-Петербург» готова,» — говорит Фарида Гренда.

Я рада, что приобщилась к обычаям и традициям татарского народа, внесла свой небольшой вклад в сохранение традиционного декоративно- прикладного творчества. Такие конкурсы способствуют духовному и нравственному возрождению народов России.

Линара Николашкина

Санкт-Петербург