Фикрят Табеев: «Трудности забудутся, а добрые дела останутся»

Это была любимая поговорка Фикрята Ахмеджановича Табеева, строителя нового Татарстана. 3 июня исполнилось 5 лет со дня его смерти.

60 лет назад, в октябре 1960 года, он стал Первым секретарем Татарского обкома КПСС.

Талантливый, сильный руководитель, умеющий принимать судьбоносные государственные решения и воплощать их в жизнь. Он вписал свои яркие, неповторимые страницы в историю республики, отмечающей в этом году свое 100-летие.

Первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев в одном из интервью, вспоминая своего бывшего руководителя, сравнил Табеева с «адмиралом», который умел «дерзко мыслить и дерзко действовать», признался, как всегда нуждался в его «непростых» советах.

Возглавив Татарию в 32 года, и оставаясь на этом посту 20 лет, Фикрят Табеев создал всю социально-экономическую мощь региона, превратив его в промышленно-индустриальный край, с интенсивным развитием сельского хозяйства.

Именно в годы руководства Табеева в Татарии начала бурно развиваться нефтедобывающая промышленность, строились новые благоустроенные города и села, был построен крупнейший в Европе нефтехимический комплекс и автомобильный гигант КамАЗ.

Под его руководством были разведаны и пущены в эксплуатацию новые месторождения нефти, основан Нижнекамск, где построен ряд крупных химических заводов. Построена Камская ГЭС, Заинская ГРЭС. Объединение «Татнефть» за свою историю дала стране наибольший объём нефти. В 70-е годы нефтяники Татарстана вышли на 100-миллионный годовой объем добычи «черного золота».

В Нижнекамске построен «Нижнекамскнефтехим». В Казани запущен «Казаньоргсинтез», открыт завод по производству силикатного кирпича, застроены новые районы Горки и Савиново. Возведены цирк, Татарский академический драматический театр им. Г.Камала, Дворец спорта, стадион, здание Госсовета, Дворец химиков и плавательный бассейн, гостиница «Татарстан», построены одни из самых крупных в СССР тепличные хозяйства.

Где бы он ни работал, стоял у руля Татарии или был Чрезвычайным и Полномочным послом Советского Союза в Афганистане в самые горячие годы, Фикрят Ахмеджанович всегда, в первую очередь, пытался улучшить жизнь людей.

Ф.А. Табеев похоронен на Даниловском кладбище Москвы. Попрощаться с ним приехали Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев.

Рустам Нургалиевич принял участие и в церемонии открытия памятника.

В течение года Полпредством Татарстана под руководством Равиля Ахметшина к памятным датам возлагаются цветы к могиле Фикрята Ахмеджановича.

За два года до смерти в Полпредстве он отметил свое 85-летие.

СПРАВКА

Фикрят Ахмеджанович Табеев родился 4 марта 1928 года, в селе Азеево Ермишинского района Рязанской области.

В 1951 окончил Казанский государственный университет, с 1951 по 1957 год — на преподавательской работе, с 1957 года — на партийной.

1952-1953 – учеба в аспирантуре МГУ им. М.В. Ломоносова, экономический факультет.

С 1959 года второй, а с 1960 года первый секретарь Татарского обкома КПСС. В том же году стал членом ЦК КПСС.

С 1979-1986 — Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в республике Афганистан.

С 1986 года — Первый заместитель Председателя Совета Министров РСФСР.

Член Президиума Верховного Совета СССР.

В 1989 году избран народным депутатом СССР.

Был избран депутатом в Верховный Совет СССР и Верховный Совет Татарской ССР.

С 1992 работал председателем Российского фонда федерального имущества.

С 1995 года занимал пост старшего советника холдинговой компании «Нефтек».

Фикрят Ахмеджанович Табеев был Почетным гражданином Казани (2008) и Набережных Челнов (2008).

Награжден орденами «За заслуги перед Республикой Татарстан», Октябрьской Революции, Дружбы народов и пятью орденами Ленина.

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