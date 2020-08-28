Фильм Айнура Аскарова «Отряд Таганок» покажут в Татарстане и на Алтае

Фильм башкирского режиссера Айнура Аскарова «Отряд Таганок» завершит «Дни татарстанского кино» в Казани. Напомним, фильм снят по повести народного поэта Башкортостана, выдающегося писателя Мустая Карима.

Спецпоказ в поддержку татарстанского проката и творческая встреча с создателями пройдет 30 августа в казанском кинотеатре «Мир». Фестиваль будет проходить с 24 по 30 августа.

Как сообщает группа «Новое башкирское кино», фильм также покажут на Алтае, на Шукшинском кинофестивале. Он проводится уже 22 года под девизом «Нравственность есть Правда». Председателем жюри станет ответственный секретарь Союза кинематографистов России и генеральный директор продюсерского центра «Киновек» Михаил Калинин.

Судить фильмы также будут оператор-постановщик Алишер Хамидходжаев, режиссер и сценарист Евгений Бедарев, председатель алтайского отделения Союза кинематографистов России Владимир Кузнецов, руководитель Молодёжного центра кинематографистов Алтая Дмитрий Шарабарин.

Фестиваль запланирован на сентябрь.

bashinform.ru