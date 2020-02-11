Фильм памяти татарского поэта М. Джалиля покажут южносахалинцам

Южносахалинцев приглашают на мероприятие «Судьба Джалиля; восхождение к подвигу», посвященное 114-ой годовщине со дня рождения героя СССР и легендарного татарского поэта Мусы Джалиля.

В программе:

литературные чтения «Жизнь моя песней звучала в народе. Смерть моя песней борьбы прозвучит…»;

фильм памяти М.Джалиля «Поэт, победивший смерть»;

литературная викторина по произведениям М.Джалиля «Называем имена героев…»;

воспоминания ветеранов и детей ВОВ Сахалинской области;

выставка «Тобою гордится держава, великий татарский народ».

Как сообщили в общественной организации татар Сахалинской области, мероприятие состоится 15 февраля в 12:00 в областной научной библиотеке Южно-Сахалинска.

Вход свободный. Информация по телефону: 89242824761

astv.ru