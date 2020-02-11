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Фильм памяти татарского поэта М. Джалиля покажут южносахалинцам

Фильм памяти татарского поэта М. Джалиля покажут южносахалинцам

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 11.02.2020 0 9

Южносахалинцев приглашают на мероприятие «Судьба Джалиля; восхождение к подвигу», посвященное 114-ой годовщине со дня рождения героя СССР и легендарного татарского поэта Мусы Джалиля.

В программе:

  • литературные чтения «Жизнь моя песней звучала в народе. Смерть моя песней борьбы прозвучит…»;
  • фильм памяти М.Джалиля «Поэт, победивший смерть»;
  • литературная викторина по произведениям М.Джалиля «Называем имена героев…»;
  • воспоминания ветеранов и детей ВОВ Сахалинской области;
  • выставка «Тобою гордится держава, великий татарский народ».

Как сообщили в общественной организации татар Сахалинской области, мероприятие состоится 15 февраля в 12:00 в областной научной библиотеке Южно-Сахалинска.

Вход свободный. Информация по телефону: 89242824761

astv.ru

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